Feu vert à l’agrandissement de l’Hôpital général de Montréal

Le nouveau Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Hôpital général de Montréal ne suffisent toujours pas aux besoins de la médecine moderne. Québec a annoncé jeudi l’agrandissement de l’Hôpital général afin d’y installer, notamment, une urgence flambant neuve et un bloc opératoire. Le projet de 300 millions est désormais inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) et une somme de 2 millions est dégagée dès maintenant pour lancer les études. « Ce projet, en étant inscrit au PQI, devient irréversible », a affirmé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en procédant à l’annonce jeudi dans les locaux du vieil hôpital, qui accueille toujours l’un des trois centres de traumatologie tertiaires pour adultes du Québec.