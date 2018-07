La canicule aurait fait jusqu’à 70 morts au Québec

La plus récente vague de chaleur extrême pourrait avoir fait jusqu’à 70 victimes au Québec, selon le dernier bilan transmis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces données indiquent des décès « potentiellement » liés à la chaleur, car une analyse plus approfondie doit être menée dans chaque cas pour déterminer si d’autres facteurs pourraient avoir causé la mort. La région de Montréal a été la plus durement touchée, avec 34 cas rapportés. En périphérie de la métropole, on a recensé neuf décès en Montérégie, cinq à Laval, un dans les Laurentides et un dans Lanaudière. Ailleurs au Québec, neuf victimes de la chaleur ont été comptabilisées en Estrie, contre huit en Mauricie et trois dans la région de la Capitale-Nationale.