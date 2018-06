Évacuations aéromédicales: les enfants pourront être accompagnés d’un parent

Après des mois de controverse, les enfants des régions éloignées, notamment du Grand Nord, nécessitant des soins de santé urgents peuvent finalement être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur à bord d’un avion-ambulance. L’annonce faite vendredi survient une semaine après une polémique provoquée par des propos tenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et jugés racistes par la communauté autochtone. « Je peux vous garantir qu’il y aura au moins un cas dans les six prochains mois où quelqu’un ne sera pas admis dans l’avion. Pourquoi ? Parce que quiconque est agité, drogué ou sous l’influence de quoi que ce soit ne sera pas autorisé à monter à bord, sous aucun prétexte. Ça n’arrivera pas. Et ça arrive tout le temps », avait-il déclaré .