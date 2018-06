Les ministres de la Santé discutent de marijuana et d’assurance médicaments

Winnipeg — Les ministres de la Santé des provinces et des territoires réclament plus de soutien du gouvernement fédéral au sujet de la légalisation de la marijuana et de tout programme national d’assurance médicaments potentiel. Réunis à Winnipeg jeudi, plusieurs ministres ont affirmé que les transferts de paiements fédéraux ne pouvaient plus compenser la hausse des coûts des soins de santé. Le ministre de la Saskatchewan a dit que son gouvernement aime bien le concept d’un programme national d’assurance médicaments, mais il veut que le gouvernement fédéral paie aussi sa part. Selon le ministre québécois Gaétan Barrette, la vraie question est de savoir si le gouvernement fédéral contribuera financièrement à toutes ces nouvelles mesures. La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, devrait se joindre à la réunion vendredi.