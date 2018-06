Québec lance un projet-pilote d’ambulances aériennes

Photo: Niranjan Shrestha Associated Press

Un projet-pilote sur le transport ambulancier par hélicoptère verra le jour au Québec. D’une durée de dix-huit mois, le projet se fera en partenariat avec l’entreprise Airmedic et coûtera 3 millions de dollars, selon le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. L’Hôpital du Sacré-Coeur, dans le nord de Montréal, recevra par la voie des airs les patients de trois régions du Québec : Mauricie et Centre-du-Québec, Lanaudière et Laurentides. Le Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval apportera sa contribution en gérant les demandes et en fournissant du personnel. Le ministère dispose déjà d’une flotte d’avions-ambulances, mais élargir l’offre de services permettrait une plus grande complémentarité entre les différentes options de transport d’urgence, selon Carl Guérard, de chez Airmedic.