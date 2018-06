Photo: Patrick Sison Associated Press

Selon le bilan rendu public mardi par Santé Canada, les décès de 3987 personnes en 2017 seraient liés à la consommation d’opioïdes, une augmentation de 34 % par rapport à 2016. Le fentanyl et les drogues analogues étaient en cause dans 72 % des cas. Si on exclut les suicides pour ne considérer que les morts accidentelles, la Colombie-Britannique est la province la plus touchée, avec 1399 décès, suivie de l’Ontario (1125 décès). Au Québec, entre juillet 2017 et mars 2018, il y a eu 263 décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes, selon les données mises à jour par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) début juin. La quantité d’opioïdes prescrits légalement est cependant en recul au Canada. La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, souhaite restreindre la publicité pour des opioïdes d’ordonnance, marketing qui peut « exercer une trop grande influence » sur les pratiques de prescription des médecins et « aggraver la crise », a-t-elle fait savoir.