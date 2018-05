La FDA met en garde contre la benzocaïne dans les produits pour enfants

Washington — Des responsables américains de la santé publique mettent les parents en garde contre les produits de dentition qui contiennent un agent anesthétique très populaire.

La puissante Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis demande aux manufacturiers de cesser de vendre les produits destinés aux bébés et aux bambins.

L’agence a prévenu mercredi que différents gels contenant de la benzocaïne peuvent provoquer des effets secondaires rares, mais potentiellement mortels, chez les enfants, et plus particulièrement chez ceux âgés de deux ans et moins.

La FDA évoque aussi le manque d’efficacité de ces produits.

La benzocaïne se retrouve dans plusieurs produits, comme l’Orajel et l’Anbesol, utilisés pour soulager les lésions de la bouche chez les adultes.

La FDA a prévenu qu’elle sévira contre les compagnies qui ne retirent pas volontairement les produits destinés aux jeunes enfants. Elle réclame également de nouveaux avertissements sur les produits pour adultes.

Ce n’est pas la première fois que les responsables mettent en garde contre la benzocaïne, mais les décès continuent à s’accumuler.

Le produit peut causer un problème du sang appelé méthémoglobinémie, qui peut grandement réduire la quantité d’oxygène qui circule dans l’organisme.

Santé Canada met les Canadiens en garde contre les dangers de la benzocaïne au moins depuis 2006.