Médecins de famille: les guichets d’accès critiqués par la protectrice du citoyen

L’accès à un médecin de famille reste encore trop laborieux et doit s’améliorer, plaide la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, dans un rapport rendu public mardi.

Le rapport révèle notamment que lorsqu’un médecin est attribué à un patient, ce dernier peut attendre « jusqu’à sept mois » avant d’être appelé. Or, au cours de cette période, les patients ne sont plus sur la liste du guichet unique et ne peuvent donc pas être attribués à un médecin pouvant procéder plus rapidement.

D’emblée, la protectrice estime que les formulaires que doivent remplir les nouveaux inscrits sont imprécis, ce qui a pour effet de mal prioriser les cas. À titre d’exemple, le choix de réponse ne permet pas de mentionner des diagnostics de TDAH et d’autisme, et aucune question n’est posée sur la médication.

Depuis 2008, l’accès à un médecin de famille est pris en charge par des Guichets d’accès pour la clientèle orpheline (GACO). On en trouve au moins un dans chaque centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS), pour un total de 24 sur le territoire québécois.

La protectrice du citoyen a lancé une enquête à leur sujet à l’automne 2017 après avoir observé une « augmentation importante » du nombre de plaintes les concernant.

Le ministère de la Santé a par ailleurs échoué à faire en sorte que 85 % de la population ait accès à un médecin de famille au 31 décembre 2017, la proportion s’élevant plutôt à 78,3 % à cette date.

À cet égard, le rapport souligne que des écarts importants subsistent entre les régions. Ainsi, dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, le taux d’inscription dépassait 90 % au 31 décembre, alors qu’il était sous la barre des 65 % sur l’île de Montréal.

