Gras saturés: l’OMS publie ses première lignes directrices

Londres — L’Organisation mondiale de la Santé a prévenu vendredi que les gras saturés ne devraient pas composer plus de 10 pour cent de notre alimentation. Il s’agit d’une ébauche des premières lignes directrices de l’agence onusienne de la santé à ce sujet. L’OMS dit que tout au plus 10 pour cent de nos calories devraient provenir de ces gras qu’on retrouve notamment dans le beurre, dans le lait, dans les oeufs et dans le chocolat. L’OMS ajoute que les gras trans — qu’on retrouve couramment dans les aliments cuits et frits, dans les aliments transformés et dans les huiles à cuisson — devraient représenter moins de 1 pour cent des calories quotidiennes. Les recommandations de l’OMS correspondent essentiellement à celles formulées par le Royaume-Uni et les États-Unis. L’agence recueillera maintenant des commentaires avant de finaliser sa position.