Poudre pour bébés et cancer des ovaires: une action collective autorisée

Une action collective intentée contre deux géants pharmaceutiques et soutenant que l’utilisation régulière de la poudre de talc est liée à un risque accru de développer un cancer des ovaires a été autorisée par la Cour supérieure du Québec. Selon un jugement publié mercredi, la poursuite a été déposée au nom de toutes les personnes au Québec ayant utilisé la poudre pour bébés de Johnson Johnson ou le produit Shower to Shower de Valeant pour leurs parties génitales et ayant reçu plus tard un diagnostic de cancer des ovaires. La principale plaignante est une Québécoise qui affirme avoir développé un cancer en 2012 après avoir utilisé des produits à base de talc de 1962 à 2013.