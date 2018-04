Les Québécoises demandent plus souvent l’épidurale

C’est au Québec que les taux de recours à l’anesthésie épidurale pour les accouchements vaginaux sont les plus élevés au pays. Les plus récentes statistiques dévoilées par l’Institut canadien d’information sur la santé révèlent que pour l’année 2016-2017, le taux de recours à l’« épidurale » était de plus de 72 % pour les accouchements vaginaux au Québec. À titre de comparaison, le taux était de 60 % en Ontario, de 54 % au Nouveau-Brunswick, de 57 % en Alberta et de 40 % en Colombie-Britannique. L’Institut canadien d’information sur la santé peine à expliquer cette différence au Québec.