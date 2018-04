Quinze verres d'alcool par semaine, c’est encore trop

On connaît la ritournelle : deux verres par jour et dix par semaine maximum pour les femmes, et trois verres par jour et quinze par semaine pour les hommes, le tout accompagné d’une ou deux journées sans boire. Et si c’était… beaucoup trop ?

Mieux vaut consommer environ sept verres standards canadiens d’alcool ou moins par semaine pour minimiser les risques pour la santé, conclut une étude publiée aujourd’hui dans The Lancet. Cela correspond à 100 grammes d’alcool ou moins par semaine, une limite inférieure aux recommandations actuelles d’Éduc’alcool, au Québec, et de bien d’autres autorités en la matière dans le monde.

Au Canada, un verre correspond à 13,6 grammes d’alcool, ce qui représente un verre de vin à 12 % de 140 ml ou 340 ml de bière à 5 %.

Signée par une large coalition de chercheurs dirigée par l’épidémiologiste britannique Angela Wood, de Cambridge, l’étude établit qu’une réduction de la consommation d’alcool à ces niveaux ferait gagner en moyenne deux années de vie à un quarantenaire. Chez les plus grands buveurs (plus de 25 verres par semaine), modérer leur consommation permettrait de gagner quatre à cinq années de vie.

L’étude réitère qu’il semble moins risqué d’espacer ses consommations dans la semaine, en évitant les soirées très arrosées. Les recommandations actuelles, au Québec, le disent déjà.

Cette suggestion de sept verres ou moins par semaine serait difficile à promouvoir au Québec, avance Émilie Dansereau-Trahan, chargée de contenu à l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). « Les gens ont déjà de la difficulté à respecter les recommandations actuelles. On part de loin », dit-elle. Un homme sur quatre et une femme sur sept ont une consommation abusive d’alcool, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La consommation abusive est définie comme l’ingestion de quatre ou cinq verres, selon qu’on soit une femme ou un homme, en une seule occasion, au moins une fois par mois.

Mme Dansereau-Trahan indique que l’alcool est « pris à la légère », « banalisé ». Interrogée alors qu’elle venait justement de comparaître dans le cadre des consultations sur le projet de loi 170 qui modifie diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, elle constatait qu’« il y a de l’information à transmettre même au niveau des élus concernant les risques associés à la santé. L’alcool est associé à 200 problèmes sociaux et de santé, ce n’est pas rien, et ça coûte une fortune à notre gouvernement ».

Commentaires d’Éduc’alcool

Le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, rappelle que ce n’est pas son organisme, mais bien le Comité consultatif sur la Stratégie nationale sur l’alcool qui détermine les lignes directrices à mettre en avant avec la population.

En 2016, la Grande-Bretagne a révisé ses lignes directrices pour recommander un maximum de six verres de vin ou pintes de bière par semaine tant pour les hommes que pour les femmes. Un verre de vin ou de bière « britannique » est plus gros qu’un verre standard canadien, soit 175 ml pour le vin et 568 ml pour la bière.

Le comité consultatif canadien, relate Hubert Sacy qui y siège, était alors arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de lui emboîter le pas à la lumière des données scientifiques disponibles à ce moment-là. Ce comité est composé de chercheurs, de représentants de l’industrie de l’alcool et de représentants de la santé publique, entre autres.

Hubert Sacy croit que, s’il y a lieu, les recommandations canadiennes seront révisées à la lumière des nouvelles études disponibles. « L’idée, c’est de s’assurer que les recommandations sont basées sur la science », dit-il.

Il considère que les lignes directrices britanniques sont quelque peu « radicales ». La recherche publiée dans The Lancet, dont l’auteure principale est britannique, « semble soutenir la recommandation britannique, qui a fait beaucoup de vagues », indique M. Sacy. « On ne boit pas d’alcool pour notre santé, ajoute-t-il. Si on choisit d’en boire, il faut savoir quels sont les risques. »

Sur quoi se base l’étude ?

Pour arriver à une recommandation de six verres par semaine, les scientifiques ont utilisé les données provenant de 83 études concernant près de 600 000 personnes consommant de l’alcool, en provenance de 19 pays.

Les personnes les moins à risque de mourir prématurément étaient celles s’en tenant à 100 grammes ou moins d’alcool par semaine.

De plus, à mesure que la consommation augmentait, les risques de mourir d’un AVC, d’une maladie coronarienne, d’un arrêt cardiaque, d’hypertension ou d’un anévrisme aortique grimpaient.

« Les niveaux de consommation recommandés dans cette étude seront sans aucun doute qualifiés de non plausibles et d’impraticables par l’industrie de l’alcool et d’autres opposants », constatent les chercheurs Jason Connor et Wayne Hall, de l’Université de Queensland, en Australie. Ils ont publié un commentaire, également dans The Lancet. « Il n’en demeure pas moins que ces résultats doivent être communiqués et qu’ils devraient alimenter le débat », ajoutent-ils.

Le cardiologue et directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal, Martin Juneau, constate que l’approche actuelle par rapport à l’alcool est « un peu libérale, malheureusement ». « Les données commencent à s’accumuler pour promouvoir une consommation beaucoup plus modérée, constate-t-il. Cette étude vient encore abaisser le seuil d’une consommation à faible risque. »

Il doit parfois rappeler à des patients que, dans le cadre d’un changement de leurs habitudes de vie, lever le coude moins haut est nécessaire. « Partager une bouteille de vin à deux le samedi, c’est une chose, mais le faire trois ou quatre soirs par semaine, c’est nettement trop. »