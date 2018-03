Entente de principe pour les médecins résidents

La Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) a conclu une entente de principe avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Sans entente depuis presque trois ans, les 3600 résidents avaient entamé des moyens de pression dans les dernières semaines, les discussions achoppant notamment sur la rémunération et la durée des gardes. L’entente « respecte le cadre budgétaire du gouvernement et s’avère cohérente avec l’ensemble des ententes conclues avec les autres employés de l’État et les professionnels de la santé », a indiqué le ministre Gaétan Barrette dans un communiqué publié vendredi après-midi. Les résidents des quatre facultés de médecine du Québec devront se prononcer sur l’entente de principe, dont le contenu n’a pas été dévoilé, dans les prochaines semaines.