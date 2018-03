Charge de travail: les infirmières remportent une première manche

Après des mois de lobbying, les infirmières ont finalement convaincu le ministre Gaétan Barrette de lancer des projets-pilotes sur les ratios pour réduire leur charge de travail. En CHSLD, dans certains cas, cela pourrait réduire le nombre de patients par infirmière de moitié.

À l’heure actuelle, une infirmière travaillant le soir en CHSLD a entre 50 et 64 patients à sa charge et on veut faire passer ce ratio entre 25 et 32 patients. Le rôle des projets-pilotes consiste à établir quel est le ratio idéal entre 25 et 32.

Au total, 17 de ces projets pilotes seront lancés dans les prochains mois dont trois, d’ici mai, à l’Hôpital général de Lakeshore à Montréal, au Centre hospitalier de Trois-Rivières (CHAUR) et au CHLSD de Bagotville.

Les détails de l’entente ont été dévoilés jeudi par la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) Nancy Bédard et le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Les projets pilotes doivent normalement prendre fin à la fin de l’année 2019. Reste à savoir si et quand leurs résultats pourront percoler dans tout le réseau.

Au dire du ministre, cela pourrait se traduire par l’embauche dans le réseau de centaines voire de milliers de personnes supplémentaires et des coûts additionnels « dans la centaine de millions de dollars, ou même les centaines de millions ».