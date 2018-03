Mort subite du nourrisson: un facteur génétique?

Paris — La mort subite du nourrisson, qui angoisse nombre de parents, pourrait-elle avoir en partie une origine génétique ? Cette piste est explorée par des chercheurs, qui insistent toutefois sur l’importance des mesures de sécurité à prendre pour le couchage des bébés. Une étude américano-britannique suggère un possible lien entre des cas de mort subite du nourrisson et une mutation génétique rare, qui affecte le fonctionnement des muscles respiratoires. Pour autant, même si ce lien était avéré, ce qui nécessite davantage de recherches, il n’expliquerait pas à lui seul la survenue de ces drames, soulignent les auteurs de ces travaux parus dans la revue médicale The Lancet.