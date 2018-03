Démission de la présidente de la Commission des soins de fin de vie

La présidente de la Commission des soins de fin de vie (CSFV), Mireille Lavoie, nommée en décembre 2015, a remis sa démission au ministre de la Santé. Selon les informations fournies par la CSFV au Devoir, la hausse du nombre de demandes d’aide à mourir et la lourdeur de la tâche associée à son mandat seraient à l’origine de ce départ. Deux sièges sont maintenant à pourvoir, puisqu’un autre membre de la CSFV, Richard Deschamps, représentant du réseau de la santé, a démissionné à l’automne 2017. Le ministre de la Santé devra procéder à deux nominations, dont un représentant du milieu de l’éthique, et choisir à qui il confiera la présidence de la CSFV, chargée de veiller à l’application de la loi sur les soins palliatifs et l’aide à mourir.