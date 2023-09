Adam Smith ne propose-t-il pas une voie de sortie du capitalisme?

Une fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés de philosophie le défi de décrypter une question d’actualité à partir des thèses d’un penseur marquant.

L’accélération des crises écologiques et sociales incite à vouloir sortir du capitalisme. Mais vers quoi ? Le capitalisme se présente lui-même comme la source du progrès, engendré par l’évolution naturelle du monde. Cependant, on voit bien que le pouvoir des multinationales et de leurs lobbys sur nos vies n’a rien de naturel. Aussi, le capitalisme se propose souvent comme meilleur que sa prétendue alternative, le communisme. À la remarque « les infirmières sont sous-payées », on se fait alors demander : « Es-tu communiste ? » Ou à celle qui déplore les ravages du capitalisme sur l’environnement, on nous réplique que « le communisme a fait pire ».

Il existe cependant une autre voie, le « capabilisme » d’Adam Smith. Il vise à rendre les gens capables d’améliorer leur sort. Cette voie est bonifiée aujourd’hui par l’approche des capabilités d’Amartya Sen et les objectifs de développement durable, promotionnés depuis 2015 par les Nations unies (ONU). Pour António Guterres, secrétaire général de l’ONU, ce sont « les objectifs que le monde s’est fixés pour améliorer le sort de l’humanité ». Il a cependant déploré, le 18 septembre dernier, le fait que la réalisation de ces objectifs prend du retard et qu’il faut redoubler d’efforts pour y arriver. L’approche des capabilités se retrouve aussi dans les milliers d’entreprises qui oeuvrent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (coopératives, OBNL, associations…), auxquelles s’ajoutent aujourd’hui des entreprises hybrides, comme des B. Corp., des sociétés à mission et des entreprises collectives.

La lente redécouverte de Smith

Le fait que la notion de « capabilisme » ait émergé de l’oeuvre d’Adam Smith peut surprendre. Mais aujourd’hui, de plus en plus d’auteurs et d’autrices insistent sur le fait qu’il ne fut pas un adepte de l’État minimal, qu’il dénonçait les travers de l’égoïsme et du mercantilisme et qu’il n’a pas fondé la théorie de la main invisible du marché.

Pour Glory Liu de Harvard, par exemple, Adam Smith a été réduit à un logo afin de défendre le néolibéralisme et le capitalisme américain. Avec l’influence des écrits de Friedrich Hayek et de Milton Friedman, il est devenu « le symbole de l’intérêt individuel, du choix et de la liberté ». Aussi, avec l’élection de Margareth Thatcher et de Ronald Reagan, Smith a été utilisé pour différencier le capitalisme du communisme. La force de cette propagande durant la guerre froide a contribué à dénaturer son oeuvre.

Heureusement, nous ne sommes plus sous cette emprise et le Fonds monétaire international (FMI) a même suggéré récemment que les promesses du néolibéralisme ont été surfaites. Aujourd’hui, en cette année du tricentenaire de la naissance d’Adam Smith, on commence à reconnaître qu’il n’a pas utilisé dans ses écrits des mots comme « capitalisme », « capitalistes », « laisser-faire » ou « Homo economicus ». On admet également que Smith n’a pas proposé que la seule responsabilité des entreprises fût de maximiser leurs profits, bien que des écoles de commerce enseignent encore cette doctrine en son nom. Enfin, il est davantage reconnu qu’Adam Smith ne voulait pas que chaque nation ne devienne qu’« une nation de boutiquiers », ayant documenté les méfaits de la première multinationale au monde, la East India Company, sur les populations britannique et indienne.

L’auteur de La richesse des nations et de Théorie des sentiments moraux a, en effet, insisté pour dire que « […] la richesse ne consiste pas dans le numéraire ou dans l’or et l’argent ». Pour lui, une nation « riche » se mesurait par la productivité de ses champs, le nombre de ses emplois, le bien-être de sa population, l’accès pour tous et toutes à une éducation de qualité et l’affinement des sentiments moraux dans la société. En son siècle des Lumières, Smith défendait l’autonomie des personnes et leur coopération volontaire. Il espérait que l’essor de la révolution industrielle profite à toutes les classes sociales, en premier lieu à la classe populaire, car plus fragile et plus populeuse.

Il a aussi loué l’émergence de l’économie de marché, tout en s’opposant à l’emprise des grands manufacturiers et marchands. Aujourd’hui, on confond souvent le capitalisme avec l’économie de marché, mais pour Smith, le marché devait permettre à des personnes d’échanger pour leur bénéfice mutuel et non à des multinationales d’imposer leurs intérêts. Ainsi, il a défini l’économie politique comme devant « rendre le peuple capable » de subvenir à ses besoins, et l’État capable d’assurer son « service public ».

L’approche des capabilités

Ce « capabilisme » d’Adam Smith a été bonifié par Amartya Sen. Natif de l’Inde, cet économiste et philosophe a reçu le prix Nobel d’économie en 1998 en soutenant que l’économie est une science morale. Ses travaux ont introduit l’approche des capabilités, ces capacités réelles qui permettent à des personnes de réaliser ce à quoi elles attribuent elles-mêmes de la valeur. Dans cette conception, les personnes et les entreprises ne doivent pas seulement maximiser leurs profits, considérés dans la science économique traditionnelle comme la fin par excellence à atteindre. Pour Sen comme pour Smith, la richesse n’est pas que financière et une croissance économique peut ne pas avoir d’effets positifs sur le bien-être des gens.

Dans ses travaux, Sen a par exemple démontré que la santé d’une personne de couleur aux États-Unis peut être inférieure à celle d’une personne vivant dans un pays pauvre, bien que le PIB par habitant dans ce pays soit moins élevé qu’aux États-Unis. Pour de telles raisons, Sen a créé avec ses associés l’indice de développement humain (IDH). Cet indice reconnaît que si la réalité économique est importante, il faut aussi prendre en compte d’autres capabilités dans la vie des gens pour évaluer leur bien-être. Cela comprend leur accès réel à un système performant de santé public ou leur capacité concrète de pouvoir s’instruire dans un système d’éducation de qualité, même pour les personnes ayant des revenus modestes. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) calcule depuis 1990, et pour chaque pays, un tel indice composite, suivant la conception que « le développement est un processus par lequel les libertés réelles des personnes s’accroissent ». Le fait qu’au Québec, le gouvernement cherche à créer des hôpitaux privés et qu’il refuse de corriger les disparités existantes entre les écoles privées et publiques semble aller à l’encontre d’une telle conception.

Les fondateurs de l’approche des capabilités ont explicitement salué le capabilisme d’Adam Smith. Pour Amartya Sen, qui a noté aussi l’apport de John Stuart Mill et de Karl Marx, « la perspective des capabilités implique dans une certaine mesure un retour à une approche intégrée en économie et en développement social, défendue en particulier par Adam Smith ». De même, pour Martha Nussbaum, qui a rapproché l’oeuvre de Smith avec l’éthique d’Aristote, « Adam Smith utilisait déjà le langage des capabilités pour décrire la base matérielle d’une vie humaine florissante, et les théoriciens actuels en capabilité peuvent tirer des leçons de ses riches intuitions ».

Les objectifs de développement durable

Cette même conception capabiliste se retrouve aujourd’hui dans les objectifs de développement durable (ODD). Promulgué par plusieurs entités des Nations unies depuis 2015, ce modèle présente 17 objectifs de développement pour les nations et les entreprises. La motivation derrière ces ODD n’est pas la maximisation des profits. Elle est de favoriser les capabilités de toutes les personnes, sur une planète en santé, en leur permettant d’accroître leur pouvoir d’agir.

Par exemple, les sept premiers objectifs rappellent la nécessité qu’un investissement dit « durable » ou qu’une politique gouvernementale « durable » doivent : 1. Diminuer la pauvreté ; 2. Contribuer à l’éradication de la faim ; 3. Promouvoir la santé ; 4. Faciliter une éducation de qualité pour tous ; 5. Favoriser l’égalité des sexes ; 6. Garantir une eau propre ; et 7. Produire une énergie renouvelable à un coût abordable. D’autres objectifs visent la consommation et la production responsables ainsi que la coopération entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile.

L’aspect concret de ces objectifs permet à chaque personne de juger si un investissement, un bien, un service, une entreprise ou une politique peuvent être considérés comme « durables » ou non. Il n’y a pas besoin ici d’explications compliquées faisant appel à une théorie prétendument scientifique, comme celle du « ruissellement » ou la promesse élusive d’une carboneutralité en 2050.

Le modèle des ODD présente de plus l’avantage d’être accepté à l’échelle internationale. Il ne provient ni d’une nation ni d’un parti politique en particulier. Il a également fait l’objet d’un consensus établi entre des gouvernements, des multinationales et des syndicats, à la fois dans des pays développés et en développement.

Récemment, António Guterres a avertila communauté internationale que la réalisation de certains objectifs prend du retard et a demandé un plan de relance. L’ONU a aussi confirmé que le secteur de l’économie sociale et solidaire contribue de façon positive aux ODD et qu’il faut l’encourager. Je présente ces approches actuelles, qui visent à accroître les capabilités des gens, dans un livre récent : Adam Smith, l’antidote ultime au capitalisme. Sa théorie du capabilisme.

