Antoine-Aimé Dorion, entre Papineau et Laurier

Comment se représente-t-on aujourd’hui le destin du projet d’émancipation coloniale des années 1830 au Bas-Canada ? Le projet des patriotes et de Papineau achoppe-t-il en décembre 1837 ? Sa survie est-elle encore significative en 1838 au moment où Robert Nelson rédige une déclaration d’indépendance ? La nouvelle bataille de l’Institut canadien de Montréal en 1848 à propos du principe des nationalités porte-t-elle ses fruits au moment où Papineau, de retour d’exil (1845) et réélu député (1848), est marginalisé par La Fontaine et les réformistes ?

Antoine-Aimé Dorion (1818-1891) est de l’Institut canadien de Montréal mais tient les plus radicaux à distance. Il est de la génération du manifeste du Club national et démocratique (1849), dont la tâche la plus ardue est de concilier nationalité et démocratie.

Dorion et les signataires croient en la « légitimité des révolutions démocratiques du jour », qui font place au libéralisme du libre-échange, et estiment que « l’entrave coloniale étant brisée, l’étoile canadienne viendra presque indubitablement prendre sa place providentielle dans la colossale république du nouveau monde ». Lui qui n’a pas été de l’équipe de L’avenir (1857-1851) fonde avec ses frères Le Pays (1852-1871), défenseur de la cause démocratique.

Il faut se demander de quelle émancipation Papineau est encore le porteur en 1854 lorsqu’il quitte la politique. Le public n’en connaissait guère la teneur, mais Papineau a écrit et détaillé son orientation à son fils aîné, Amédée : il est tout autant, sinon plus républicain, que d’accord avec le principe du droit des peuples à leur autodétermination. Il est républicain à l’américaine en refusant de faire partie d’une colonie monarchique de type britannique.

Dorion ne connaît vraisemblablement pas cette position de Papineau ; comment pourrait-il donc la poursuivre, sinon la développer ? Il prend la succession de Papineau au beau milieu de l’Union de 1840 au moment où la langue française n’est plus d’usage à l’Assemblée législative ; où le Bas-Canada a écopé de la moitié de la dette du Haut-Canada avec une dette propre moins importante ; où, avec une population plus forte, le Bas-Canada se retrouve avec le même nombre de députés que le Haut-Canada.

Puis, à l’occasion du premier recensement officiel du Canada en 1851, Dorion découvre avec tous les Canadiens que dorénavant, le Canada-Ouest ou Haut-Canada compte 952 004 habitants, le Canada-Est ou Bas-Canada, 890 261. C’est la première fois que la population du Haut-Canada dépasse celle du Bas-Canada.

Mains liées

La donne historique change : la démographie permet dorénavant de formater autrement la démocratie et de garantir enfin une majorité anglophone à l’Assemblée législative. Avant même que quelque projet de confédération ait été concocté, le Haut-Canada pouvait dominer le Bas-Canada. Il faut imaginer ce que deviendrait la donne si la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard ajoutaient leur population à celle du Haut-Canada. Un tour de vis avait déjà suffi ; deux tours rassuraient.

La guerre de Sécession aux États-Unis fait craindre quelque tentative d’annexion du Canada ; en même temps, leur chemin de fer d’est en ouest, du nord au sud ne peut que suggérer un modèle de création d’une véritable économie, d’un véritable territoire canadien, de l’Atlantique au Pacifique. Hommes d’affaires et hommes politiques prennent rapidement acte de la conjoncture.

Un projet de fédération des provinces maritimes est l’occasion pour les chefs conservateurs du Canada-Uni, John A. Macdonald et le puissant George-Étienne Cartier, de s’inviter à Charlottetown (septembre 1864), conférence que Dorion boycotte. Il fera de même à la Conférence de Québec (octobre 1864).

Entre 1854 et 1864, Dorion ne bouge guère, si ce n’est pour répéter que tout changement constitutionnel devrait être approuvé par le peuple. Il n’avait d’autre choix que d’attendre et de voir comment Cartier et les conservateurs allaient régler dans ce nouveau système de gouvernement le crucial problème de la représentation des députés selon la population. C’est cette conjoncture qui l’immobilise. Son ami Charles Daoust avait trouvé la métaphore pour décrire le défi de Dorion : on ne monte pas dans la barque lorsqu’on ne connaît pas les courants.

C’est chose faite avec les 72 résolutions de la Conférence de Québec ; sur les 194 sièges des Communes, 82 iront au Haut-Canada ; 65 au Québec ; 19 à la Nouvelle-Écosse ; 15 au Nouveau-Brunswick ; 8 à Terre-Neuve, 5 à l’Île-du-Prince-Édouard. La fameuse « garantie constitutionnelle », attendue depuis 1858 par Dorion et les rouges du Bas-Canada qui, comme républicains et démocrates, se devaient d’accepter le rep by pop, était enfin formulée. Le Québec aurait toujours droit à 65 députés, les autres provinces à un nombre de députés évoluant selon la population du Canada.

Soixante-cinq députés sur 194 : aucune action parlementaire d’indépendance du Bas-Canada n’était pensable, encore moins qu’en 1840, lorsque le Canada-Uni était composé d’un nombre égal de députés. D’ailleurs, comment une lutte parlementaire pour l’indépendance aurait-elle pu être possible en 1835 ou en 1837, même avec une forte majorité de députés francophones en Chambre ? Qu’est-ce qu’une indépendance coloniale parlementaire ? Pourquoi un empire laisserait-il aller une colonie stratégique ?

Dorion avait décidé d’être absent des conférences de Charlottetown, de Québec et de Londres. Les dés étaient joués. Dorion avait persisté dans ses convictions républicaines et démocrates en exigeant une approbation par le Parlement du Canada-Uni de ce projet de confédération que personne n’avait demandé ni proposé dans les élections précédentes.

C’est là une façon de voir comment, après 1840 et après 1854, Dorion était arrivé à la tête du Parti libéral les mains liées. Il n’eut pas que Cartier pour lui barrer la route. L’environnement polémique créé et entretenu par l’Institut canadien lui complique la tâche de chef de parti. Non seulement Dessaulles est rédacteur en chef du Pays en même temps que défenseur de l’Institut contre Mgr Bourget, mais l’Institut connaît en 1864 une crise intellectuelle autour du sens à donner au principe des nationalités.

Depuis 1852, il s’est trouvé des membres pour préciser que la nationalité ne doit pas gommer « l’homme d’abord » et le « citoyen du globe » et pour voir dans l’immigration une tendance à la « fusion des nationalités ». À Arthur Buies, qui, dans des conférences à l’Institut, distingue fusion et « confusion des nationalités », Gonzalve Doutre rappelle que « le principe fondamental de toute nationalité, c’est l’intérêt bien entendu, qui lie tous les hommes d’un même pays ». « Bien entendu », qu’est-ce à dire ? C’est une position formaliste qui, de Laurier à Trudeau, trouvera des adhérents.

Confusion des nationalités

La conciliation entre nationalité et démocratie ne va pas de soi. Dorion a dû entendre ou lire Papineau lui-même dans sa conférence testamentaire à l’Institut canadien en décembre 1867. À quatre ans de son décès, le grand chef politique auquel Dorion a succédé en 1854 pense que la nationalité « ne peut être confinée dans ses limites actuelles ; qu’elle a une force d’expansion irrésistible ; qu’elle sera de plus en plus dans l’avenir composée d’immigrants venant de tous les pays du monde, non plus seulement de l’Europe, mais bientôt de l’Asie, dont le trop-plein cinq fois plus nombreux n’a plus d’autre déversoir que l’Amérique ; composée, dis-je, de toutes les races d’hommes, qui, avec leurs mille croyances religieuses, grand pêle-mêle d’erreurs et de vérités, sont toutes poussées par la Providence à ce commun rendez-vous pour fondre en unité et fraternité toute la famille humaine ».

Telle est la lecture utopique du républicain démocrate. Buies y a-t-il vu une « confusion des nationalités » ?

Dorion, dont on a reconnu la qualité humaine sans croire qu’il avait « remplacé » Papineau, servira la cause de la justice lorsqu’il montera sur le banc de juge en chef de la Cour d’appel du Québec en 1876.

Celui qui allait succéder à Dorion, Wilfrid Laurier, avait aussi un itinéraire typique de ces années de capots virés. Membre de l’Institut canadien, où il joue le rôle de conciliateur et dont il démissionne pour se marier catholiquement, il avait d’abord été un libéral radical, anticlérical et farouchement opposé à la confédération dans le journal Le Défricheur d’Arthabaska.

Laurier serpentait les chemins de la politique libérale et les instances de sa hiérarchie, faisant sa première marque par son discours de 1877 sur le libéralisme politique et le libéralisme catholique. Pour cet impérialiste bientôt « siré » et oublieux de la tradition d’émancipation coloniale de son parti, le libéralisme n’était plus le péché de jeunesse des libéraux locaux de 1848, mais un libéralisme réformiste à l’anglaise, avec toutes les nuances de teintes disponibles.

Dans L’Événement, Hector Fabre, l’homme qui balise cette marche au réformisme depuis 1858, le grand ami de Laurier, écrit que le discours de celui-ci « a ouvert une voie et montré la route à suivre […]. Nous savons où nous allons désormais ». L’idée de l’indépendance du Canada français et du Québec s’était estompée. Seul Henri Bourassa deviendra indépendant, indépendant canadien face à Laurier marchant allègrement dans le défilé impérialiste.

L’idée de l’indépendance du Québec revivra de ses cendres au XXe siècle. À droite. Puis vers diverses gauches.

