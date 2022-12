La nature et l’accomplissement humain

Deux fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés de philosophie et d’histoire des idées le défi de décrypter une question d’actualité à partir des thèses d’un penseur marquant.

Le 18 novembre dernier prenait fin la COP27, cette conférence sur le réchauffement climatique à Charm el-Cheikh, en Égypte. Du 7 au 19 décembre, c’est au tour de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la COP15. Que ces deux conférences de l’ONU soient si proches l’une de l’autre met en évidence le fait que nous ne pouvons plus aborder séparément leurs enjeux respectifs.

La première conférence nous dit que personne, aujourd’hui, ne peut nier les perturbations climatiques dont le monde est affligé. Le second événement nous montre que la destruction et la dégradation des écosystèmes, bien que moins spectaculaires, n’en sont pas moins réelles et catastrophiques. Si nous étions plus conscients que cette destruction peut nous atteindre directement, notamment par le truchement de ce qu’on appelle les zoonoses, ces maladies infectieuses passées de l’animal aux humains, dont les pandémies font partie, nous y donnerions autant d’importance que ce réchauffement planétaire qui est sur toutes les lèvres.

S’il est vrai que les humains ne sont pas les porteurs initiaux de la COVID-19, cette maladie est liée cependant à notre comportement par rapport à la nature. Tout comme l’augmentation du nombre et de la force des tornades et des ouragans, des inondations et des sécheresses sont les conséquences de ce que l’on nomme maintenant l’anthropocène : cette ère marquée par un rapport inadéquat entre la réalité humaine et le réel planétaire.

Depuis la fin du paléolithique, ce rapport avec le monde naturel n’a cessé de devenir plus abstrait et de perdre son harmonie. Technologies lourdes, monothéismes, pouvoirs politiques tyranniques, capitalisme sauvage, et j’en passe, ne sont que quelques inventions humaines qui ont consacré notre dominance et, du même souffle, nous ont éloignés d’une réalité naturelle. Sans vouloir ni pouvoir revenir à l’âge de pierre, il reste que ce lien, devenu abstrait, a besoin d’être retissé.

L’écologie profonde

Que nous en dit Arne Naess, philosophe, alpiniste et résistant norvégien ? Que nous avons subi un déracinement et qu’il faut revoir comment un lien organique et spirituel peut, à nouveau, nous relier à notre environnement naturel. « Si la question écologique ne s’est pas arrimée durablement dans le cerveau humain, c’est que nous ne lui avons pas donné la dimension spirituelle qu’elle mérite. »

Ce penseur de l’écologie profonde (deep ecology) posait l’écologie « comme un enjeu intellectuel et culturel, comme une révolution copernicienne »,à même de changer de paradigme civilisationnel dans notre rapport à la nature.

Mais la route risque d’être longue et difficile, car notre économie est basée sur la capitalisation et sur des externalités : ces coûts cachés, ces externalités négatives, qui consistent à ne pas comptabiliser les torts faits à la nature et aux humains dans le processus des affaires pour ne pas augmenter le coût de la consommation et faire un profit facile. Business as usual devient ainsi le mot d’ordre de la société de consommation.

Pourtant, considérer ces coûts et les réintroduire dans la chaîne causale menant au profit enclencherait automatiquement un processus d’harmonisation avec les réalités environnementales et sociales. Cela demandera toutefois un changement en profondeur de nos modes de vie. Il ne s’agira plus seulement de voir en termes correctifs les effets néfastes de l’industrialisation, de la surconsommation et de la financiarisation de l’économie, il faudra revoir nos schémas de pensée et aborder le problème de façon plus fondamentale, voire philosophique.

Dysfonctionnement civilisationnel

Arne Naess parle d’écosophie pour la distinguer d’une écologie strictement environnementale, superficielle en somme, qui ne traiterait que les symptômes de la crise écologique, sans vouloir aucunement modifier les structures culturelles qui ont conduit à cette crise. L’idée écologique, c’est que nous faisons pleinement et irréductiblement partie de ce monde, et la philosophie écologique tient compte que cette crise n’est en fait que « l’ombre portée d’un dysfonctionnement civilisationnel. »

L’un de ces dysfonctionnements, et non le moindre, c’est la croissance économique infinie dans un monde fini. Portée par son corollaire, la mondialisation des marchés, elle permet les pires abus de l’extraction minière, de la destruction d’écosystèmes, de la domestication de tout, de l’aliénation humaine, de l’enlaidissement du monde, de la surconsommation et des dérives humaines qui s’ensuivent. Et une de ces dérives est le regard perverti que nous avons sur notre monde naturel. Nous voyons la nature comme un ensemble de ressources à exploiter, ce qui nous porte à ce préjugé qui est de percevoir les choses de notre monde en termes d’utilités.

Cette façon de voir est incrustée en nous depuis si longtemps qu’on finit par se demander à quoi ça sert, les oiseaux, les insectes, les nuages et les étoiles. Un arbre, par exemple, n’est pas qu’une ressource ligneuse, et il faudrait cesser d’employer des termes réducteurs de type managérial et utilitariste pour pouvoir retrouver une éthique dans nos rapports avec la nature. La façon de nommer les êtres est le premier pas vers leur aliénation et leur exploitation sans scrupule. Arne Naess suggère « un élargissement du souci individuel, de la nécessité de s’extraire des contraintes sociales qui pèsent sur le penser et le faire. Une approche pragmatique des problèmes écologiques impose aujourd’hui de convaincre ou de toucher l’individu avant de pouvoir évoquer le comportement des groupes sociaux ». Naess, qui a été influencé autant par Heidegger, Gandhi et Rachel Carson, parle en termes de « réalisation de soi » pour exprimer que la nature n’est pas en conflit avec nous. Pour lui, l’action écologique représente plus que de vouloir éviter des catastrophes : c’est exiger, au fond de nous-mêmes, la richesse et la diversité de la vie, et, pourquoi pas, vouloir la beauté du monde, vouloir la voir et l’aimer.

En 1963, au zoo du Bronx, à New York, il y avait une cage spéciale parmi celles des grands singes. Elle était vide, mais avait un miroir au fond et un écriteau disant : « Vous regardez l’animal le plus dangereux du monde. Le seul de tous les animaux ayant existé capable d’exterminer entièrement d’autres espèces animales et ayant le pouvoir d’éliminer toute vie sur Terre. »

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un jugement est fait sur nos modes de vie, non pas par des idéologies politiques ou religieuses, mais par un constat scientifique. Il se peut ainsi que l’écologie engendre le premier changement de paradigme planétaire, la science faisant — ou étant supposée faire — consensus universellement. L’écologie est donc d’abord une science, dont les qualités holistiques s’expliquent par les apports venant d’autres sciences comme la physique, la biologie, la chimie, les mathématiques et la géologie. De plus, par les méthodes d’études qui sous-tendent cette nouvelle science, elle est aussi la première à pouvoir s’arrimer à des disciplines, du registre des sciences humaines, aussi variées que la philosophie, la psychologie, la géographie, la sociologie et l’économie. Il s’agit finalement d’un regard global, basé sur la méthode scientifique, capable de devenir une nouvelle façon de penser le monde et de rejoindre l’humanité entière.

L’avenir sera donc écologique ou ne sera pas, malgré les prétentions du marché pour s’y adapter et ces injonctions à « sauver la planète, un petit geste à la fois ». Il faut avoir un regard critique devant la peinture verte que l’on applique sur les choses comme un encouragement, déculpabilisés que nous serons, à consommer finalement autant qu’avant. Si les petits gestes sont importants, celui de redéfinir notre mode de vie en fonction des coûts réels qu’il entraîne, pour les écosystèmes et les sociétés, devrait venir en tête de liste.

Se penser au sein de la nature

Depuis peu, notre planète nous indique ses propres limites à supporter nos excès. Notre réponse doit dépasser les dogmes idéologiques, politiques et religieux : nous devons nous rallier à cet impératif écologique et tenter de vivre en symbiose avec la planète que l’on habite. Si nous maintenons notre façon d’être en ce monde, nous continuerons à nous enliser dans les sables mouvants que nous créons devant nous. Et ce n’est même plus une métaphore.

Arne Naess voyait ces problèmes comme des « symptômes de l’insuffisance fondamentale de notre culture à prendre position sur l’importance vitale du monde naturel pour l’accomplissement humain ». Contrairement aux méthodes et à un langage strictement quantitatifs, l’approche écosophique est de considérer la problématique écologique comme une crise de la sensibilité, un regard appauvri sur le monde. Cette vision « en termes de gestalt, de la place de l’humanité au sein de la nature contribuera au renforcement d’une mentalité profondément écologique ».

Mais nous avons de plus en plus de difficulté à nous penser au sein de la nature ; nous nous sommes trop éloignés d’elle. Une forme d’ultra-humanisme a mené, dans les esprits, à la division nature/culture, tout comme à celle corps/esprit. La conséquence, c’est un appauvrissement de notre vision du monde et une dépendance à l’égard d’objets devenus de plus en plus captivants et addictifs, c’est la croyance que cette façon de vivre est un absolu progrès pour l’être humain.

Notre émerveillement devant la nature et notre confiance envers elle se sont étiolés dans une culture obsédée par le consumérisme, l’artifice et le divertissement. C’est donc d’abord notre regard qu’il faut changer, bien avant vouloir changer le monde. Contempler la beauté de la nature, ce pouvoir personnel, et vouloir voir sa beauté nous inciterait à l’aimer, à la protéger et à cesser de la détruire.

