La SPCA en cour pour faire annuler une clause de bail interdisant les animaux

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal était devant le Tribunal administratif du logement (TAL) jeudi pour donner du poids à la contestation d’une clause de bail qui interdit les animaux de compagnie dans les logements.

Pour faire valoir son point de vue et ses arguments, elle veut intervenir dans le cadre d’un litige opposant un propriétaire montréalais et la personne qui loue un de ses appartements de la rue Bordeaux.

Car pour le refuge animalier, le débat déborde du cadre de ce bail spécifique : « C’est un enjeu qui touche des milliers de Québécois et des milliers d’animaux chaque année », a expliqué Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal.

« Ça intéresse la société », a renchéri l’avocate de la SPCA, Me Marie-Claude St-Amant, également présidente du CA de l’organisation.

Dans cette affaire, le propriétaire s’est adressé au Tribunal dans le but d’obtenir d’abord une ordonnance pour forcer le respect de la clause du bail interdisant les animaux, pour finalement formuler une demande de résiliation et d’éviction. La personne locataire, qui se fait appeler M, a répliqué en demandant au TAL d’annuler la clause, car elle veut demeurer dans son appartement avec Bébé, son vieux chat de 13 ans et Paul, son chien miniature. Il lui est impensable de s’en départir.

« Ils font partie de mon quotidien. Ils offrent un support thérapeutique. Ils [les animaux] nous rassurent et offrent une présence. Pendant la pandémie, c’était un moment d’isolement pour plusieurs et les animaux offrent un soutien quand même assez important », a confié M à l’extérieur du Tribunal.

Son avocate, Me Kimmyanne Brown, a expliqué que la situation était « un peu inusitée » : le propriétaire a acheté l’immeuble alors que M y habitait depuis plus de 10 ans et que l’ancien propriétaire tolérait les animaux. Ce qui n’est plus le cas de l’actuel locateur : le chat qui « se frottait » sur le balcon le dérangeait. Même les plantes sur le balcon le dérangeaient, a souligné l’avocate.

Selon la SPCA, de telles clauses qui interdisent les animaux ne devraient tout simplement pas exister. Leur présence dans les habitations est déjà contrôlée par les règlements municipaux, qui y limitent, par exemple le nombre de petites bêtes à poils.

L’organisme sans but lucratif soutient que ces clauses sont abusives, déraisonnables et contraires à certains droits fondamentaux prévus à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Cela force des familles, désespérées de se trouver un logement en ces temps de pénurie et de fortes augmentations de loyers, à se débarrasser de leurs chiens et chats comme s’il s’agissait de simples objets, alors que le Code civil vient tout juste de leur reconnaître, en 2015, un nouveau statut d’« êtres sensibles ».

Jeudi, la juge administrative du travail qui entend la cause, Camille Champeval, a été informée d’un revirement de situation : le propriétaire a abandonné sa demande d’éviction et il aurait vendu l’immeuble. M peut donc rester dans son appartement — pour le moment.

Mais cela demeure une « épée de Damoclès » sur sa tête, signale Me Brown. Un nouveau propriétaire peut décider de l’invoquer à tout moment. Beaucoup le font par représailles, rapporte-t-elle. C’est pourquoi M veut aller de l’avant pour faire annuler la clause.

Qualifiant la demande de la SPCA « d’importante et d’inusitée », la juge administrative a pris sa demande d’intervention en délibéré et promet de rapidement faire savoir si le refuge animalier pourra présenter ses arguments.

De plus, elle a clairement limité le débat : elle peut invalider la clause pour ce bail spécifique, mais pas pour l’ensemble des baux au Québec. « Je n’ai pas compétence. »

Par contre, si elle donne raison à la personne locataire, cela « peut faire jurisprudence » et donner des armes à tous ceux qui voudront faire invalider de telles clauses pour garder leurs petites bêtes auprès d’eux, a expliqué après l’audition Me St-Amant.

La SPCA soumet qu’en moyenne, plus d’un animal par jour est abandonné pour cause de déménagement : 401 animaux ont été confiés à la SPCA de Montréal pour ce motif en 2022. Et fin septembre, il y a toujours 99 chats, 22 chiens et 24 lapins dans des cages, en attente d’adoption, dans un seul refuge de la SPCA à Montréal.