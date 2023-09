Le juge Henri Richard succède à Lucie Rondeau à la Cour du Québec

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé mercredi la nomination d’Henri Richard au poste de juge en chef de la Cour du Québec, à compter du 26 octobre. Le magistrat succédera à la juge Lucie Rondeau, dont le mandat de sept ans et non renouvelable venait à échéance.

Le juge Richard a été sélectionné au terme d’un processus lancé en mars 2023. En plus d’occuper le plus haut poste de la Cour du Québec, il deviendra d’office le président du Conseil de la magistrature du Québec.

Le juge Richard a auparavant occupé les fonctions de juge en chef adjoint à la Chambre civile. Il a démissionné de ce poste en juillet 2019 à la suite d’un « désaccord » au sujet d’un concours de sélection des candidatures à la fonction de juge.

À l’époque, la juge Rondeau avait annoncé la reprise du processus de sélection, non sans mentionner que le juge Richard avait convenu d’assurer « une transition harmonieuse des dossiers dont il a la responsabilité ».

Un comité « consultatif »

La nomination du juge Richard a été faite après qu’un comité consultatif eut rencontré les candidats au poste. Ce même comité a ensuite remis un rapport d’appréciation au ministre de la Justice.

Dans le cas du juge Richard, le comité consultatif était notamment constitué de Me Catherine Cartier, directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Montérégie. Le sous-ministre de la Justice, Yan Paquette, l’ex-directrice des poursuites criminelles et pénales, Annick Murphy, et le président de la Commission des services juridiques à la retraite, Yvan Niquette, faisaient également partie du comité.

Fait à noter : les membres de ce comité consultatif ont été sélectionnés par le ministre Jolin-Barrette. Ce comité est différent des comités de sélection, dont la composition a récemment été critiquée, entre autres par la Cour du Québec et le Conseil de la magistrature.

L’arrivée du juge Richard marque par ailleurs la fin d’un passage remarqué de la juge Rondeau à la Cour du Québec. La magistrate et le ministre Jolin-Barrette ont eu plusieurs différends, sur la réorganisation du travail des juges, sur la création d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale et sur le bilinguisme des juges, notamment.

Le juge Richard avait pour sa part été nommé juge en chef adjoint de la Cour du Québec en 2017, par l’ex-ministre de la Justice Stéphanie Vallée. Il avait auparavant siégé à la chambre civile de la Cour du Québec, et ce, à partir de 2006.