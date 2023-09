Luis Miranda rejette les accusations d’agression sexuelle

Au premier jour du procès qui l’oppose à une ancienne bénévole de son parti, le maire d’Anjou, Luis Miranda, a rejeté l’une après l’autre des allégations portées par Sandra Boursiquot qui l’accuse d’agression sexuelle.

Luis Miranda, qui témoignait lundi matin, a précisé avoir fait la connaissance de Mme Boursiquot en 2006 à l’occasion d’une journée portes ouvertes organisée par l’arrondissement d’Anjou. Il a mentionné avoir entretenu avec elle une relation entre « partenaires consentants » pendant quelques années.

Il a indiqué qu’il était arrivé que la femme se présente à son bureau ou qu’elle le rejoigne pour dîner le midi dans un restaurant où il avait ses habitudes à Anjou. Il a cependant rejeté les accusations de viol portées par Mme Boursiquot. « Je n’ai jamais agressé madame », a affirmé Luis Miranda.

Rappelons que Luis Miranda poursuit pour diffamation Sandra Boursiquot qui l’a accusé publiquement de l’avoir agressée sexuellement. Il lui réclame 75 000 $ pour les dommages subis. À l’automne 2018, Mme Boursiquot s’était présentée à plusieurs assemblées du conseil d’arrondissement d’Anjou et au conseil municipal de Montréal pour dénoncer le comportement du maire d’Anjou. Parmi ses allégations, Mme Boursiquot soutenait que le maire s’était rendu à plusieurs reprises à son domicile et qu’il avait usé de son pouvoir de maire pour la contraindre à avoir des relations sexuelles. Elle lui réclame d’ailleurs 750 000 dollars pour les préjudices qu’elle dit avoir subis.

Lundi, Luis Miranda a affirmé que les seules fois où il s’était présenté à la résidence de Mme Boursiquot, c’était à la demande de celle-ci pour visiter la garderie dont elle était propriétaire, a-t-il expliqué.

Il a également rejeté les allégations selon lesquelles il utilisait son pouvoir de maire pour faire en sorte qu’elle reçoive des constats d’infraction des services municipaux. « Je n’ai aucun contrôle sur la police, les pompiers et la Cour municipale », a-t-il fait valoir devant le juge Gregory Moore, de la Cour supérieure.

L’élu a indiqué que les accusations publiques de Sandra Boursiquot avaient sapé sa confiance et lui causaient de l’insomnie. Il a dit avoir réduit ses activités publiques et qu’il entendait régulièrement des commentaires au sujet de cette cause, même au Portugal où il séjourne à l’occasion. Malgré cette affaire, Luis Miranda a obtenu la plus importante majorité des voix lors des élections municipales de novembre 2021. « C’est clair que les gens n’y ont pas cru. »

En après-midi, Sandra Boursiquot a commencé son témoignage. Elle a relaté avoir grandi et avoir vécu en Haïti avant de s’installer au Québec en 1998 avec son conjoint. Elle a notamment ouvert une garderie à Anjou. Elle a également parrainé des membres de sa famille qui se sont établis au Québec. Son témoignage se poursuit mardi.