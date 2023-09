Communication «inexistante» entre les hôpitaux et la police sur des cas en santé mentale

La communication est « inexistante » entre les hôpitaux et les policiers, qui arrêtent à répétition les mêmes personnes souffrant de troubles de santé mentale, a déclaré un vétéran du SPVM.

Le lieutenant Donald Simpson, attitré aux crimes majeurs au sein du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), a ainsi répondu à une question de la coroner Géhane Kamel, qui préside depuis lundi l’enquête sur la mort de trois citoyens choisis au hasard et abattus à Montréal et à Laval par un jeune homme schizophrène, en moins de 48 heures.

Au cours des prochaines semaines, la santé mentale et l’encadrement offert par le système de santé seront au coeur de l’enquête de Mme Kamel qui tentera de faire la lumière sur les circonstances des meurtres commis par Abdulla Shaikh, âgé de 26 ans.

Le 2 août 2022, à Montréal, il a tué par balles André Lemieux (64 ans) qui attendait son autobus, Mohamed Belhaj (48 ans) qui marchait pour se rendre à son travail et le lendemain, il a fait feu sur le jeune Alex Lévis-Crevier (22 ans) qui se déplaçait en planche à roulettes à Laval. Shaikh a été abattu dans sa chambre de motel par les policiers du Groupe tactique du SPVM, non sans avoir lui-même ouvert le feu en leur direction.

« Il n’y avait aucun lien entre les victimes », a témoigné la sergente-enquêteuse de la Sûreté du Québec (SQ), Alexandra Caron Vadeboncoeur, dont la force policière a pris le relais de l’enquête.

Quant à Abdulla Shaikh, il avait reçu un diagnostic de schizophrénie en 2018, selon les documents déposés pour l’enquête. Il avait eu des démêlés avec la police à de nombreuses reprises au cours des années, dont pour menaces, fraude, voies de fait, et agression sexuelle, sans toutefois être condamné, a-t-elle poursuivi alors qu’elle rendait compte de l’enquête policière devant la coroner, au palais de justice de Montréal.

Mais en 2018, il a été accusé pour tentatives d’entrée par effraction à l’aéroport de Mirabel et pour avoir été présent ou tenté d’entrer dans des zones interdites à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau, à Montréal. Il a aussi tenté d’y brûler son passeport canadien avec une chandelle. Le jeune homme a été déclaré non-criminellement responsable de ces actes pour cause de trouble mental et hospitalisé en psychiatrie.

Shaikh avait été libéré en avril 2021 par la Commission d’examen des troubles mentaux, même si elle estimait qu’il présentait toujours, en raison de son état mental, « un risque important pour la sécurité du public ».

Ce risque serait toutefois contrôlé s’il est assujetti à un contrôle et un encadrement approprié, écrivait-elle dans sa décision, qui a été confirmée par le Tribunal administratif du Québec en avril 2022, quelques mois seulement avant le triple homicide.

À la toute fin du témoignage du lieutenant Donald Simpson, la coroner a pris les choses en main. Elle se questionnait sur le cas de ces personnes arrêtées qui sont emmenées en centre hospitalier pour y être traitées en santé mentale, qui reçoivent leur congé et sont arrêtées à nouveau peu après. Elle a elle-même demandé au policier : est-ce que la communication entre les centres hospitaliers et la police est « fluide » ?

« Elle est inexistante à ma connaissance. Les deux systèmes ne se parlent pas vraiment », a répondu le lieutenant qui a passé 30 ans au SPVM.

Lundi, la sergente-enquêteuse Vadeboncoeur avait aussi révélé qu’Abdulla Shaikh a fait un détour par le zoo de Toronto et un parc d’amusement entre ses deux premiers meurtres et le troisième.

On ne sait pas pour l’instant comment il s’est procuré des armes à feu, alors qu’il n’avait pas de permis. Quand il a été arrêté et abattu par la police, une arme sans numéro de série a été retrouvée dans la chambre du motel où il s’était réfugié et une autre dans son véhicule. Un chargeur d’une capacité de 31 balles — un dispositif illégal au Canada — a été également retrouvé sur place.

Dans les jours qui ont suivi cette série de meurtres qui ont choqué la population, la coroner en chef Pascale Descary a ordonné une enquête publique sur ces décès. Une quarantaine de témoins y seront entendus au cours des prochaines semaines, dont des psychiatres et des membres de la famille des victimes.