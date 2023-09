Luis Miranda en cour contre une femme qui l’accuse d’agression sexuelle

La Cour supérieure entendra à compter de lundi le litige qui oppose depuis des années le maire d’Anjou, Luis Miranda, à une ancienne bénévole de son parti, Sandra Boursiquot. L’élu poursuit cette femme pour diffamation en raison des accusations d’agression sexuelle qu’elle a portées contre lui publiquement. En réplique, celle-ci réclame du maire un montant de 750 000 $ pour les agressions qu’elle affirme avoir subies.

À l’automne 2018, Sandra Boursiquot avait commencé à dénoncer publiquement le maire d’Anjou, l’accusant de l’avoir agressée sexuellement. Dans un premier temps, elle avait envoyé des courriels dénonciateurs à des organismes et à des associations de l’arrondissement. Puis, elle s’était présentée à plusieurs assemblées du conseil d’arrondissement et du conseil municipal pour réitérer ses reproches.

Luis Miranda s’est adressé aux tribunaux en 2019 pour que Sandra Boursiquot cesse de tenir des propos qu’il juge diffamatoires. Dans la demande introductive d’instance, l’élu reconnaît avoir fait la connaissance de Mme Boursiquot au début des années 2000. Celle-ci était devenue bénévole pour son parti, Équipe Anjou. Aux alentours de 2011, ils ont entretenu une relation intime, qui « s’est toujours déroulée dans le respect de l’autre », souligne la requête.

Selon l’élu, les accusations de Sandra Boursiquot sont sans fondement et il les attribue à sa frustration liée aux demandes de permis qui lui ont été refusés par l’arrondissement d’Anjou. « Les allégations répétées d’agressions sexuelles, de corruption, d’intimidation au sein du milieu municipal, mais également les allégations d’intimidation ciblées sur d’autres prétendues victimes ne peuvent avoir que pour seul résultat de ternir la réputation du demandeur, ce qui aura des conséquences irréparables sur la suite de sa carrière et sur son legs politique », est-il souligné dans la poursuite.

Estimant que ces accusations portent atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation, la partie Miranda demande au tribunal d’ordonner à Sandra Boursiquot de cesser de véhiculer des propos diffamatoires et il réclame un montant de 75 000 $ pour les dommages subis.

Allégations

En riposte, Sandra Boursiquot réclame à son tour une somme de 750 000 $ pour les préjudices qu’elle dit avoir subis. Dans sa demande reconventionnelle, elle avance que Luis Miranda l’a agressée sexuellement, qu’il a abusé de ses pouvoirs de maire pour l’intimider et la harceler sur une période de 17 ans, la maintenant dans un « régime de terreur ».

Elle relate qu’au début des années 2000, elle a commencé à faire du bénévolat pour le parti de M. Miranda et qu’elle l’a accompagné une fois dans une activité de porte-à-porte. C’est à partir de ce moment, allègue-t-elle, que l’élu a commencé à lui faire des attouchements sans son consentement.

D’autres événements seraient survenus après qu’elle eut déposé auprès de l’arrondissement, en 2009, une demande de dérogation au règlement municipal afin d’augmenter le nombre de places dans la garderie qu’elle gérait dans un immeuble d’Anjou. Elle soutient que Luis Miranda est venu lui-même faire les vérifications sur place pour s’assurer que les plans étaient respectés. Il serait revenu à plusieurs reprises chez elle et aurait abusé d’elle, avance-t-elle.

Sandra Boursiquot allègue aussi avoir reçu plusieurs contraventions de l’arrondissement, mais affirme les avoir toutes contestées sans jamais avoir été convoquée à la Cour municipale. « Cet état de fait démontre que le demandeur utilisait son pouvoir pour que ces contraventions soient données, le tout afin de mettre de la pression sur la défenderesse pour qu’elle cède à ses demandes », peut-on lire dans le document judiciaire.

Elle affirme s’être rendue au bureau de Luis Miranda pour tenter d’obtenir des explications concernant ses multiples problèmes avec l’arrondissement. Lors de cette rencontre, l’élu l’aurait agressée sexuellement dans son bureau, soutient-elle. Par la suite, affirme-t-elle, celui-ci lui aurait fait subir de « l’esclavage sexuel ».

Plainte au SPVM

En 2018, Sandra Boursiquot indique avoir déposé une plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mais sa plainte n’a pas été retenue. En 2019, elle avait d’ailleurs tenté d’obtenir l’intervention de la Ville de Montréal dans le dossier, estimant que la responsabilité des préjudices subis devait être partagée entre M. Miranda et la Ville. Elle reprochait alors au SPVM d’avoir confié l’enquête sur sa plainte à l’Escouade de protection de l’intégrité municipale (EPIM) et non à la section des crimes majeurs, ce qui, avançait-elle, ne respectait pas les normes en vigueur.

Cette requête avait finalement été rejetée par la Cour supérieure en mars 2021 et la Ville n’est plus visée dans le litige qui oppose Luis Miranda à son accusatrice.

Luis Miranda soutient de son côté n’avoir jamais été contacté ou questionné par qui que ce soit en lien avec la plainte qu’aurait déposée Mme Boursiquot à la police.

La cause sera entendue à compter de lundi, et cinq jours d’audiences sont prévus.

Maire d’Anjou depuis 1997, Luis Miranda avait beaucoup fait parler de lui en octobre dernier, lorsqu’il s’était emporté contre un adolescent de 15 ans, Hocine Ouendi, venu lui poser des questions lors d’une assemblée du conseil d’arrondissement d’Anjou. En août dernier, la Commission municipale du Québec (CMQ) a toutefois rejeté la plainte déposée par la mère de l’adolescent.

Besoin d’aide ?

Si vous êtes victime de violence sexuelle, vous pouvez contacter un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) près de chez vous, ou appeler Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007. Cliquez ici pour en voir la liste.