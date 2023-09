Une évaluation psychiatrique pour l’homme accusé d’avoir allumé des feux de forêt

Accusé d’avoir allumé des feux de forêt cet été à Chibougamau et Chapais, dans le Nord-du-Québec, Brian Paré devra subir une évaluation psychiatrique.

C’est son avocat, Me Jean Girard, qui a formulé la demande à un juge lundi matin au palais de justice de Roberval.

Selon lui, l’accusé de 37 ans semble déconnecté de la réalité et sa page Facebook donne de nombreux indices : il y parle du « nouvel ordre mondial de 2030 », et a mis en ligne des messages pouvant laisser croire qu’il adhère à des théories complotistes, notamment certaines selon lesquelles les changements climatiques n’existent pas et que les feux de forêt sont allumés par le gouvernement.

Le juge a accédé à sa demande. L’homme sera évalué afin de déterminer si sa responsabilité criminelle peut être engagée ou pas, c’est-à-dire s’il était en mesure de distinguer le bien du mal au moment des faits reprochés.

Brian Paré fait face à 11 chefs d’accusation.

En plus d’être accusé d’avoir mis feu les 31 mai et 1er juin aux forêts de Chapais, il est accusé d’avoir allumé « intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte », six incendies de forêt à Chibougamau entre le 1er juin et le 5 septembre.

Il est aussi accusé d’avoir mis feu à une cabane de pêche et à une maison, et d’avoir commis une nuisance publique « qui a mis en danger la vie, la sécurité, ou la santé » de la population.

Brian Paré est détenu depuis son arrestation le 7 septembre dernier. Il devra se représenter devant en juge au début d’octobre.