Pour un meilleur accès à la justice, Québec veut moderniser la pratique notariale

Pour que la justice soit plus accessible et moins coûteuse, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé jeudi un projet de loi qui met les notaires et leur pratique à contribution.

L’intention du ministre est d’amener le travail des notaires au XXIe siècle, notamment en délaissant le papier en faveur du numérique.

En gros, le projet de loi vise deux chantiers.

Le premier est numérique : il vise à faciliter la vie aux citoyens comme aux notaires avec une plateforme en ligne qui contiendra tous les actes notariés.

« L’acte notarié technologique deviendra ainsi la norme, alors que l’acte sur papier deviendra l’exception », a déclaré le ministre Jolin-Barrette en conférence de presse jeudi, peu après le dépôt du projet de loi 34 à l’Assemblée nationale.

Ce nouveau greffe numérique — et centralisé — remplacerait celui que chaque notaire conserve dans son bureau. Seuls les notaires pourraient toutefois y accéder et y faire des recherches. Les citoyens auraient toutefois encore accès — comme c’est le cas actuellement — au registre foncier en ligne, qui contient toutes les transactions immobilières.

Une telle plateforme en ligne pourrait éviter bien des maux de tête aux citoyens, en cas d’incendie ou d’inondation qui détruit les greffes des bureaux de notaires : des milliers d’actes notariés ont été brûlés et perdus à jamais dans la tragédie de Lac-Mégantic.

« Cela signifie que votre testament, votre contrat d’achat d’une maison, votre contrat de mariage, votre hypothèque seront accessibles sur votre tablette ou sur votre ordinateur », a expliqué le ministre. Des copies papier pourront toutefois être obtenues sur demande, a-t-il précisé.

Ce registre central sera soumis aux plus hauts standards de sécurité et à un audit de sécurité à intervalles réguliers, insiste M. Jolin-Barrette.

Dans certains cas spécifiques, les actes pourraient être signés à distance, ce qui simplifierait le processus, notamment pour les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement Legault avait d’ailleurs adopté un arrêté ministériel autorisant le recours à la signature électronique à distance pour finaliser un acte notarié.

Le second changement vise un meilleur accès à la justice. Dans le cas certains contrats, comme les prêts d’argent, le prêteur et l’emprunteur pourraient convenir, directement dans l’acte notarié, des conséquences du non-respect du contrat. Par exemple, en cas de non-paiement de plusieurs mensualités hypothécaires, l’acte notarié pourrait être remis directement à un huissier. Ce dernier pourrait immédiatement procéder à des saisies de biens ou de comptes bancaires.

Pas besoin d’aller devant un juge en cas de mésentente, souligne le ministre. Plus rapide et moins coûteux, fait-il valoir.

Ce qui libérerait évidemment des magistrats qui pourraient alors entendre d’autres causes civiles, contribuant ainsi au désengorgement des palais de justice.

Le projet de loi 34 prévoit également la création d’une catégorie de notaires à la retraite, qui pourraient, si le projet de loi est adopté, oeuvrer au sein d’organismes sans but lucratif et prêter main-forte dans les cliniques juridiques.

Une version précédente de ce texte, qui indiquait que la permission d’autoriser le recours à la signature électronique pour finaliser un acte notarié avait pris fin, a été modifiée. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 31 août 2024.