Début du troisième procès d’Adèle Sorella, accusée du meurtre de ses fillettes

Les deux verdicts de culpabilité rendus contre Adèle Sorella ayant été annulés en Cour d’appel, son troisième procès pour le meurtre de ses fillettes en 2009 a commencé mercredi au palais de justice de Laval.

La Couronne ne veut pas baisser les bras et insiste pour que la femme soit envoyée derrière les barreaux, 14 ans après le crime qui lui est reproché.

« On parle du meurtre de deux fillettes. Manifestement, c’est de la plus grande importance », a déclaré aux journalistes la procureure de la Couronne, Me Marie-Claude Bourassa.

La Couronne a obtenu deux verdicts de culpabilité, au terme de deux procès devant jury, mais ils ont été annulés par la Cour d’appel pour cause de directives erronées aux jurés.

Mais pour cette troisième prise, le procès va se dérouler différemment. Exit le jury : le procès va se dérouler devant une juge.

De plus, dans une procédure inhabituelle, aucun témoin physique ne défilera à la barre : les enregistrements de leurs témoignages seront joués dans la salle de cour, sous l’oreille attentive de la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure.

« C’est un peu inhabituel », a convenu Me Bourassa, qui explique que la décision de procéder de la sorte a été prise après de nombreuses discussions avec les avocats de l’accusée, Me Guy Poupart et Me Pierre Poupart, qui ont mené les deux premiers procès.

Toute la preuve sera la même : ainsi, l’entièreté de ce qui a été présenté au juge du dernier procès sera versée dans celui-ci, une façon de procéder qui va épargner beaucoup de temps.

L’accusée a tout de même dû se lever pour la lecture de l’acte d’accusation. Deux chefs de meurtres au second degré lui sont reprochés pour avoir causé la mort de ses deux fillettes, Amanda, âgée de neuf ans et Sabrina, âgée de huit ans, le 31 mars 2009.

« Non coupable », a soufflé la femme maintenant âgée de 57 ans.

La Couronne entend présenter la thèse du « suicide élargi », c’est-à-dire que l’accusée voulait s’enlever la vie et entraîner ses enfants dans la mort avec elle.

« L’ensemble de la preuve démontrera hors de tout doute raisonnable que c’est Mme Adèle Sorella qui a bel et bien causé la mort de ses enfants en mars 2009. Cette preuve repose sur l’opportunité exclusive que Mme Sorella avait de commettre ces crimes », a déclaré Me Bourassa lors de son exposé d’ouverture à la juge. Elle était seule ce matin-là avec ses fillettes car il avait été prévu que sa mère soit absente, a-t-elle expliqué.

Les fillettes ont été retrouvées mortes dans la résidence familiale en fin d’après-midi par leur oncle.

Pas de traces d’infraction, pas de traces de violence, pas de preuves de menaces, a énuméré la procureure de la Couronne, des faits qui, selon elle, soutiennent sa thèse.

Malgré deux procès, des éléments demeurent mystérieux : l’autopsie n’a pas permis de démontrer la cause de la mort des fillettes.

Le procès doit durer jusqu’à la fin du mois d’octobre.