Début de l'enquête préliminaire d'un ex-entraîneur de basket pour exploitation sexuelle

Plusieurs enseignants et entraîneurs d’écoles secondaires du Québec se sont fait accuser de divers crimes sexuels perpétrés sur des élèves mineurs ces dernières années, semant la consternation chez ceux qui voyaient les établissements d’enseignement comme un lieu « sûr » pour leurs enfants. Cette semaine, l’un d’eux subit son enquête préliminaire pour exploitation sexuelle, le premier de cette récente vague d’accusations médiatisées qui a choqué au Québec.

Daniel Lacasse est l’un des trois entraîneurs de l’école secondaire St-Laurent de Montréal qui ont été mis en état d’arrestation le même jour de février 2022.

L’arrestation du trio a inquiété celui qui était à ce moment le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui a alors demandé à son ministère d’enquêter pour savoir ce qui avait bien pu s’y passer.

Les cas continuant de s’accumuler et de défrayer les manchettes, son successeur à l’Éducation, Bernard Drainville, a déclenché en mars 2023 une « enquête générale » sur la situation.

Des conclusions générales ont été tirées, mais le détail sur comment ces crimes ont pu être commis dans une école, hors du radar du personnel et des autres élèves, reste souvent inexpliqué.

Sauf que cette semaine, la juge Suzanne Custom va se pencher sur le cas de Daniel Lacasse, âgé de 44 ans, qui était au moment des faits reprochés entraîneur et responsable du programme de basketball à l’école secondaire St-Laurent.

Il fait face à une accusation d’exploitation sexuelle. On lui reproche d’avoir « touché une partie du corps de […] à des fins d’ordre sexuel », d’une adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance, entre le 1er septembre 2010 et le 10 avril 2012.

Son enquête préliminaire doit durer quatre jours au palais de justice de Montréal. Lors de cette étape des procédures criminelles, la Couronne sera appelée à dévoiler devant la juge toute la preuve qu’elle détient contre l’accusé. Il s’agit en quelque sorte d’un « test » de la solidité des témoignages et des autres éléments de preuve. La plaignante a d’ailleurs commencé son témoignage mardi matin.

Il n’est pas possible de dévoiler ce qui sera révélé lors de l’enquête préliminaire — une ordonnance de non-publication ayant été prononcée par la juge Custom — mais celle-ci sera éventuellement dévoilée publiquement lors du procès.

Trois arrestations en même temps

Daniel Lacasse avait été arrêté en même temps que deux autres entraîneurs de cette même école, soit Charles-Xavier Boislard et Robert Luu, pour lesquels la liste des chefs d’accusation est plus longue. Robert Luu a été accusé de trois chefs, soit agression sexuelle, contacts sexuels sur une mineure, ainsi que d’avoir incité une adolescente de moins de 16 ans à poser des gestes sexuels. Les mêmes chefs sont reprochés à Charles-Xavier Boislard, qui a aussi écopé d’une accusation d’exploitation sexuelle d’une mineure. Les actes reprochés aux trois hommes ont été commis sur une longue période, entre 2008 et 2017.

Détenus dès leur arrestation, ils avaient été remis en liberté par la suite, mais sont tenus de respecter de nombreuses conditions.

Aucune des allégations de la Couronne n’a encore été prouvée devant un juge et les trois hommes sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.

Un rapport sur la situation à l’école St-Laurent

Le rapport commandé par le ministère de l’Éducation sur la situation particulière de l’école St-Laurent est revenu en juillet 2022 avec cette conclusion : « la dignité de plusieurs élèves athlètes a été compromise » lors de leurs années passées dans cet établissement d’enseignement. Le public a été informé de certaines des conclusions du rapport, par un communiqué qui parle d’« importantes lacunes sur le plan de la supervision et des contrôles liés au programme de basketball de l’école Saint-Laurent », sans plus de détails.

Celui demandé par le ministre Drainville, le « Rapport d’enquête de portée générale sur la gestion administrative des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats », a été rendu public tout récemment, le 1er septembre dernier. Il souligne à grands traits que les écoles du Québec sont mal équipées pour faire face aux cas d’inconduite sexuelle.

Le procès des trois hommes pourrait éventuellement éclairer les autorités et leur indiquer comment les mécanismes de protection ont failli.