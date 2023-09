Nouvelles accusations contre le présumé incendiaire de forêts

Brian Paré, arrêté la semaine dernière pour avoir supposément allumé des feux de forêt autour de Chibougamau l’été dernier, fait désormais face à neuf chefs d’accusation supplémentaires, notamment pour des incendies criminels à Chapais.

Ces chefs d’accusation ont été ajoutés lundi matin alors que l’homme de 37 ans revenait devant le tribunal, au palais de justice de Roberval.

Le nouvel acte d’accusation — qui contient un total de 11 chefs — montre que Brian Paré fait face à la justice pour des feux de forêt allumés à Chibougamau et à Chapais, deux secteurs du Nord-du-Québec qui ont été la proie des flammes l’été dernier. Les résidants de Chibougamau ont même dû être évacués le 6 juin. Ils avaient pu rentrer à la maison près d’une semaine plus tard, le 12 juin.

L’on ne sait pas pour l’instant lesquels de ces incendies sont reprochés à Brian Paré. Dans un communiqué diffusé jeudi dernier, la Sûreté du Québec a précisé que son enquête est toujours en cours « afin de déterminer si les incendies déclenchés par le suspect ont mené ou non aux évacuations des résidents de Chibougamau au début de l’été 2023. »

En plus d’être accusé d’avoir mis feu les 31 mai et 1er juin aux forêts de Chapais, Brian Paré est accusé d’avoir allumé « intentionnellement ou sans se soucier des conséquences », six incendies de forêt à Chibougamau.

Les autres chefs d’accusation sont pour avoir mis feu à une cabane de pêche et à une maison et un pour nuisance publique « qui a mis en danger la vie, la sécurité, ou la santé du public ».

Lors de la comparution de l’homme par visioconférence lundi matin, la procureure de la Couronne, Me Marie-Philippe Charron, s’est opposée à sa remise en liberté. Brian Paré, qui a de nombreux antécédents judiciaires, est détenu depuis son arrestation jeudi.

Son avocat, Me Jean Girard, a déclaré au juge ne pas avoir reçu la preuve que la Couronne détient contre son client. Ainsi, son audience pour remise en liberté aura lieu lundi prochain.