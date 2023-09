Mamadi Camara témoigne au procès de l’agresseur présumé du policier Vig

Mamadi Fara III Camara, initialement accusé — puis complètement blanchi — d’avoir attaqué un policier en janvier 2021, a témoigné au procès de celui qui fait désormais face à cette accusation.

« Il y a eu un coup de feu ! » l’entend-on dire à la répartitrice du 911, un appel téléphonique qui a été déposé en preuve.

C’est M. Camara qui a appelé les services d’urgence le 28 janvier 2021, quand l’agent du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a été attaqué. Lui-même venait d’être intercepté par ce même policier, Sanjay Vig, pour avoir supposément utilisé son cellulaire au volant.

L’homme de 34 ans attendait son constat d’infraction dans sa voiture quand il a soudainement entendu deux personnes au sol en train de se battre.

Le policier demandait de l’aide, a-t-il relaté au procès d’Ali Ngarukiye, accusé de voies de fait sur le policier, de l’avoir désarmé et d’avoir tiré sur lui.

Après avoir appelé le 911, M. Camara s’est fait dire par un policier venu en renfort qu’il pouvait rentrer chez lui et qu’il recevrait son constat par la poste. Mais il n’a pas eu le temps, a-t-il relaté lundi matin au juge François Dadour de la Cour supérieure. Un policier l’a intercepté à nouveau alors qu’il se dirigeait à pied vers sa demeure : il lui a dit qu’il ne pouvait pas rentrer. M. Camara a expliqué au juge qu’il est alors retourné dans sa voiture et que le policier, en regardant sa plaque d’immatriculation a crié : « On a notre gars ! On a notre gars ! »

« Puis plusieurs policiers sont venus et ont pointé leur arme sur moi. »

Il leur a lancé : « Ce n’est pas moi ! Je n’ai rien fait ! »

Il a passé six jours en détention avant d’être relâché. Les accusations déposées contre lui ont ensuite été retirées.

Dans sa déclaration d’ouverture au jury, la procureure de la Couronne, Me Jasmine Guillaume, a déclaré que le policier Vig avait identifié erronément M. Camara comme son agresseur car il était la dernière personne qu’il avait vue avant de se faire assener des coups de barre de métal sur la tête.

Et aussi : les deux hommes se ressemblent, a-t-elle avancé vendredi dernier.

Si les deux hommes sont Noirs et sveltes, M. Camara a déclaré lundi qu’Ali Ngarukiye est « plus grand et plus gros que moi » et aussi que sa peau est plus foncée que la sienne.

M. Camara est un témoin de la Couronne. Il est actuellement contre-interrogé par l’avocate de l’accusé.