Interpol s’attaque aux crimes contre la forêt

Si l’on est habitué à voir les avis de recherche d’Interpol qui traque des criminels au-delà des frontières, la force policière internationale s’est aussi donné pour mission de réprimer les crimes contre la forêt.

Elle a lancé cette semaine la deuxième phase d’un programme qui vise à sonner le glas de la déforestation illégale en perturbant les réseaux criminels, dans le but de protéger les grandes forêts du monde.

Les crimes forestiers sont en pleine expansion, souligne l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui précise qu’ils constituent le quatrième commerce illicite en importance après celui des armes, de la drogue et de la traite de personnes.

La première phase du programme d’Interpol — nom de code « LEAP », mise en oeuvre de 2018 à 2022 — a mené à la saisie de plus de 500 tonnes de bois d’oeuvre illégal et à des centaines d’arrestations. Pour la seule année 2022, Interpol et ses partenaires ont mené quatre opérations dont le bilan est de 1000 saisies de bois dans 40 pays, soit suffisamment pour remplir 20 piscines olympiques.

La valeur de ce bois était de plus de 1 million de dollars, indique Interpol. De plus, 300 personnes ont été arrêtées et 25 nouvelles routes commerciales illégales ont été localisées.

Par exemple, l’opération Thunder de 2021 a été déployée dans 118 pays et a permis la saisie de 75 000 kg de bois, dont 313 mètres cubes de précieux bois de rose.

L’opération LEAD, en 2017, a ciblé des crimes forestiers se déroulant dans la région du Mékong, ce qui impliquait le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. Ces pays ont signalé 700 crimes forestiers, ce qui a mené à l’arrestation de 242 personnes.

D’autres opérations se sont déroulées en 2017 et 2018 dans le bassin de l’Amazone, entraînant l’arrestation de centaines de personnes.

Forte de ces succès, Interpol, dont le nom complet est « Organisation internationale de police criminelle » qui compte 195 pays membres, revient en force cette semaine avec la deuxième phase de LEAP.

Elle va unir les forces d’Interpol et de l’ONUDC, qui vont tous deux chapeauter une coalition internationale. Celle-ci va offrir une gamme d’outils techniques et diverses formes d’assistance opérationnelle à des pays d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est.

Les services de renseignement et les banques de données policières internationales seront mis à contribution pour mettre la main au collet des criminels, pour détecter les mouvements de marchandises sylvicoles protégées et pour repérer des entreprises louches qui opèrent dans de multiples pays.

La police internationale souligne avoir déplacé ses efforts au cours des années : délaissant en bonne partie les auteurs d’infractions agissant en première ligne, elle cible désormais les conglomérats et les groupes criminels organisés qui sont au coeur de cette industrie.

Par exemple, selon Interpol, al-Shabab, un groupe terroriste responsable de plusieurs attentats de grande ampleur en Somalie et au Kenya, est l’un des principaux bénéficiaires du commerce illégal de charbon de bois.

De plus, de nombreuses infractions relevant de la criminalité organisée sont étroitement liées. Par exemple, des malfaiteurs peuvent utiliser les revenus illicites tirés des infractions forestières pour financer des conflits ou le trafic de stupéfiants. Ces activités criminelles sont aussi surveillées de près pour enrayer les « crimes forestiers », qui sont facilités par la corruption.

Mais il y a plus. Ce n’est pas que la valeur de revente du bois qui intéresse ces criminels. Certains rasent des forêts ou y déclenchent des incendies ravageurs, pour ensuite y cultiver la plante de coca afin d’alimenter les réseaux de drogue en cocaïne notamment.

« Des milliards de dollars de profits illégaux sont encaissés par des criminels qui pillent notre planète. C’est uniquement avec l’aide de forces policières déterminées et avec la coopération du secteur privé à l’échelle internationale que nous pourrons efficacement réprimer ce crime global », a déclaré par communiqué le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock.

Il a rappelé que le « crime forestier » est l’un des crimes environnementaux les plus lucratifs.

Les forêts tropicales, qui abritent des bois rares et précieux, sont particulièrement à risque d’être exploitées illégalement. Par exemple, Interpol rapporte que la valeur du bois de rose peut atteindre 65 000 $ le mètre cube : « Il est le produit illégal issu d’espèces sauvages qui fait l’objet du plus important trafic dans le monde. »

Sans oublier que ces crimes mettent notre climat en danger et réduisent notre biodiversité en détruisant les habitats de nombreuses espèces, a souligné cette semaine Ghada Waly, directrice générale de ONUDC.