Feu vert à une action collective pour des femmes atikamekw disant avoir été stérilisées contre leur gré

Une action collective peut aller de l’avant au Québec au nom des femmes d’origine atikamekw qui allèguent avoir été stérilisées sans leur consentement libre et éclairé.

Celles-ci s’étaient tournées vers les tribunaux il y a deux ans pour obtenir justice.

Dans un jugement rendu lundi dans le district de Joliette, le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure a autorisé l’action, ce qui signifie que la demande en justice peut désormais franchir toutes les étapes qui doivent la mener à procès. Aucune de ses allégations n’a encore été prouvée devant un tribunal et les médecins poursuivis n’ont pas encore livré leur version des faits.

Les deux femmes, qui doivent représenter toutes les autres, soutiennent avoir subi une ligature des trompes sans y avoir consenti librement. Une affirme ne pas y avoir donné son accord ni même en avoir été informée, et l’autre, d’avoir cédé sous « la crainte et la pression indue » de son médecin. De nombreuses femmes de leur communauté ont subi le même sort, disent-elles.

Elles dénoncent avoir été victimes de racisme, et de ne pas avoir pu donner un consentement valide vu un contexte de discrimination systémique contre les Autochtones auquel ont contribué les trois gynécologues-obtétriciens visés, dont le nom est tu dans le jugement.

Dans la demande en justice, les avocats donnent plusieurs exemples de propos dégradants qui auraient été tenus à l’encontre de l’une des deux femmes : « Tu es encore enceinte », « C’est le temps de te faire une ligature », « Tu as trop d’enfants », « Tu ne dois pas avoir de maison et tu dois être sur le “BS” », « vous, les Autochtones, vous avez tous des problèmes d’alcool ».

Les deux femmes, dont l’anonymat est aussi préservé, réclament donc des dommages compensatoires et punitifs pour ce qu’elles ont subi.

Les médecins ont contesté l’autorisation du recours, plaidant notamment qu’il n’était pas approprié de procéder par action collective, vu que la notion du consentement est une question individuelle, propre à chacune des femmes.

Par son jugement, le juge Granosik écarte cet argument et permet à l’action de procéder contre les trois médecins — dont un est décédé.

Il rappelle que le consentement aux soins est primordial : « le droit protège depuis toujours l’autonomie du patient dans la prise de décisions d’ordre médical et l’obligation d’informer et d’obtenir le consentement libre et éclairé en matière de soins est solidement ancrée en droit québécois. »

Il ajoute que tout non-respect de l’obligation d’obtenir un réel consentement est très grave.

« Les actions de ces médecins, si avérées, constituent une atteinte gravissime aux droits et libertés fondamentaux et il est tout à fait possible de plaider que stériliser une femme sans son consentement libre et éclairé constitue à la fois une faute civile, une faute déontologique, un acte criminel et une transgression de la Charte des droits et libertés de la personne, tant au niveau des droits et libertés, que du droit à l’égalité et enfin, au niveau des droits économiques et sociaux. »

Le dossier comporte aussi une autre dimension, car le juge du procès devra déterminer si les médecins ont effectué des interventions stérilisantes dans le cas de leurs patientes atikamekw « en raison de stéréotypes ou des préjugés voulant que la préservation de leur fertilité soit moins importante en raison de leur origine ethnique ou nationale, leur condition sociale ou leur sexe. »

Un rapport de recherche récent rapportait d’ailleurs qu’au moins 22 femmes autochtones auraient subi une stérilisation forcée et que plusieurs autres auraient été victimes de violences obstétricales, dont des avortements imposés, entre 1980 et 2019 au Québec. En 2021, les audiences publiques du coroner sur le décès de Joyce Echaquan, une femme Atikamekw de Manawan, avaient permis d’examiner la présence de racisme dans le système de santé.

Les deux femmes n’ont toutefois pas eu gain de cause sur toute la ligne : si elles ont eu l’autorisation de poursuivre les médecins, elles ne pourront s’en prendre au Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS), où les médecins oeuvraient. Car le CISSS ne peut être responsable des fautes commises par un médecin, qui est un travailleur autonome dans la majorité des cas : Le Centre intégré n’est pas leur employeur. De plus, aucun geste fautif ou omission n’est directement reproché au CISSS, souligne le juge Granosik. Le magistrat est d’avis qu’il n’existe pas de preuve suffisante à ce stade qui permette de soutenir la prétention voulant que le CISSS ou son personnel eût été au courant de cette pratique discriminatoire envers les femmes autochtones.

Le magistrat a également fixé le début de la période couverte par l’action à 1980 et non pas à 1971 comme le souhaitaient les deux représentantes du groupe.

L’action collective va désormais suivre son cours mais il peut s’écouler des années avant un jugement final dans cette cause.