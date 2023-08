L’ancien député néodémocrate Roméo Saganash est accusé d’agression sexuelle

L’ancien député néodémocrate Roméo Saganash fait face à une accusation d’agression sexuelle.

La police de Winnipeg a déclaré avoir arrêté M. Saganash le 27 juin pour une affaire qui se serait produite 1er mai à Winnipeg, mais dont les détails ne sont pas encore connus.

L’affaire est maintenant devant les tribunaux.

M. Saganash a représenté la circonscription d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, dans le nord du Québec, de 2011 à 2019, en tant que porte-parole en matière d’affaires autochtones.

Il n’a pas répondu à une demande de commentaires que La Presse canadienne a envoyée par courriel vendredi, mais le réseau APTN, qui a annoncé la nouvelle en premier, rapporte qu’il leur a confirmé l’accusation d’agression sexuelle.

Le NPD fédéral n’a pas répondu à La Presse canadienne.

M. Saganash avait été l’un des survivants des pensionnats à travailler avec un comité consultatif national sur les enfants disparus et les sépultures anonymes mis en place par le gouvernement fédéral et le Centre national pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg.

Un porte-parole du centre a déclaré que M. Saganash n’occupait plus ce poste et n’a pas précisé pourquoi ni quand il avait mis fin à cette collaboration.

M. Saganash, un avocat cri, a aidé à négocier la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En tant que député, il a présenté un projet de loi pour l’appliquer au Canada.