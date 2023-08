Le «droit à un environnement sain» devant les tribunaux

Le « droit à un environnement sain » a servi de point d’ancrage, ces dernières années, à plusieurs actions en justice dans le monde. De jeunes Américains de l’État du Montana l’ont récemment invoqué pour attaquer une loi et ont eu gain de cause cette semaine — un dénouement qualifié d’« historique » par plusieurs. Un résultat contraire s’est produit au Québec, alors qu’une action collective se fondant notamment sur ce droit a essuyé un échec, rappellent des experts consultés par Le Devoir qui se disent toutefois convaincus que de telles actions climatiques vont se multiplier au cours des prochaines années.

Au Montana, un état montagneux de l’ouest des États-Unis, la Cour a invalidé la disposition d’une loi qui interdisait à l’agence d’évaluation environnementale de tenir compte de la production de gaz à effet de serre (GES) de projets miniers ou d’hydrocarbures avant d’accorder des permis d’exploitation.

Ce jugement est « important » parce qu’une juge a dit à l’État : « Votre loi ne respecte pas les droits constitutionnels des jeunes. », dont celui à un « environnement propre et sain », explique Me Marc Bishai, avocat au Centre québécois du droit de l’environnement.

Le jugement est aussi important, selon lui, car il rejette l’argument — « que l’on entend souvent » — selon lequel la réduction des GES d’un seul état est inutile puisqu’elle ne peut faire une différence importante dans la lutte contre les changements climatiques.

« Un raisonnement comme celui-là mène nécessairement à une grande inertie parce qu’il y a toujours quelqu’un d’autre qui émet plus », relève Me Bishai. « Or, la Cour est venue dire le contraire : les émissions de ce seul État contribuent aux changements climatiques et, donc, à l’atteinte aux droits des jeunes plaignants, explique l’avocat spécialisé. C’est nouveau aux États-Unis, et c’est historique. »

Me Bishai estime ainsi que le jugement du Montana « donne un élan aux autres justiciables qui se tournent vers les tribunaux pour accélérer la lutte contre les changements climatiques ».

Sans pouvoir avoir force de précédent au Canada, il pourrait être utilisé pour sa force persuasive, estime-t-il. De plus, la Cour s’est prononcée sur des questions scientifiques liées au climat : ses conclusions pourraient être utiles dans le cadre d’autres recours juridiques.

Pourquoi pas au Québec ?

Le droit à l’environnement sain a déjà été plaidé au Québec, notamment dans une action collective intentée en 2018 par le groupe Environnement jeunesse, qui reprochait au gouvernement fédéral son inaction en matière d’environnement.

Les jeunes demandaient à un juge de déclarer que l’État canadien avait adopté des cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) « dangereuses » et omis de mettre en place des mesures adéquates pour limiter le réchauffement climatique, violant ainsi plusieurs de leurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie, à la sécurité, à l’égalité et celui à un environnement sain.

La Cour d’appel a jugé que le choix du plan climatique et des cibles de réductions de GES revient au politique (organes législatifs et exécutifs) et non pas aux tribunaux. L’action a été rejetée, et la Cour suprême a refusé de se pencher sur la cause.

Les jeunes Américains, eux, ont adopté une autre approche : ils ont attaqué une disposition législative précise, celle qui empêchait l’État d’évaluer les émissions de GES avant d’accorder des permis.

« Une législation d’un cynisme à couper le souffle », a commenté en entrevue Me Bruce Johnston, l’avocat qui a piloté l’action d’Environnement jeunesse.

L’agence environnementale n’était pas en mesure d’envisager les impacts pour l’environnement, dit l’avocat qui oeuvre au sein du cabinet Trudel Johnston&Lespérance : « C’est un non-sens. » Le jugement du Montana est important, dit-il, mais on ne peut déduire que toutes les actions climatiques aux États-Unis seront couronnées de succès : la Cour se retrouvait ici face à une loi plus facilement attaquable.

Une législation d’un cynisme à couper le souffle.

Une autre différence entre les deux actions est qu’au Montana, le droit à un environnement sain est écrit noir sur blanc dans la Constitution de l’État, et cela, depuis plus de 50 ans. « Ça a aidé au succès de l’action américaine », juge aussi Me Bishai.

Ici, le contexte législatif est différent : la Constitution canadienne est muette à ce sujet. Quant à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, elle a été modifiée en 2006 pour y inclure le droit de vivre dans un environnement sain.

Il y a toutefois un bémol, souligne Me Johnston. Ce droit comporte certaines limites, car « il est protégé dans la mesure prévue par la loi ». Il est donc tributaire d’obligations prévues dans d’autres dispositions législatives. En raison de cette réserve « importante », le droit à un environnement sain est plus difficile à exercer devant les tribunaux québécois, renchérit Me Bishai.

La situation pourrait toutefois changer : la députée libérale Désirée McGraw a déposé au printemps un projet de loi pour que ces limites soient éliminées.

Multiplication des actions climatiques

Me Bishai rappelle que « le GIEC a lui-même reconnu dans un rapport 2022 que les recours climatiques ont une influence sur la gouvernance climatique : ils sont donc un moyen de faire pression sur le gouvernement et les entreprises ».

Même si beaucoup de ces recours sont rejetés, ils exercent une influence et « c’est une raison qui explique pourquoi on voit une grande multiplication de ce type de recours ».

Me Johnson est du même avis.

D’ailleurs, « tous les grands débats de société finissent par se retrouver devant les tribunaux, et celui-ci est particulièrement voué à cette issue » : il est très difficile pour les politiciens d’envisager le long terme, puisque leur souci principal est d’être réélus et parce que leurs mandats sont courts. C’est pour cela que le Canada s’est doté de lois fondamentales qui sont séparées de la sphère politique, explique-t-il.

« C’est alors le travail des tribunaux de superviser les actions, ou l’inaction, des gouvernements », conclut Me Johnson.