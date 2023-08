La Cour suprême du Canada se penchera sur l’indemnisation des passagers aériens

La Cour suprême du Canada va se pencher sur la validité d’un règlement d’Ottawa qui prévoit l’indemnisation des passagers aériens victimes de retards de vols ou de bagages endommagés lors de voyages aériens internationaux.

Le plus haut tribunal du pays a fait savoir jeudi matin qu’il acceptait d’entendre l’appel d’un groupe de compagnies aériennes qui contestent ce règlement, mieux connu sous l’appellation de « Charte des voyageurs ».

En 2018, le gouvernement fédéral a modifié la Loi sur les Transports. L’année suivante, l’Office des transports a adopté le Règlement sur la protection des passagers aériens, imposant aux transporteurs diverses obligations, y compris une responsabilité en ce qui a trait aux retards et aux annulations de vol, aux refus d’embarquement et à la perte ou à l’endommagement de bagages dans le contexte des voyages aériens intérieurs et internationaux.

Des compagnies aériennes, comme Delta, United Airlines, Air Canada et Air France, ont contesté le nouveau règlement, soutenant notamment qu’il outrepasse les pouvoirs conférés à l’Office et qu’il contrevient aux obligations internationales du Canada en matière de transport aérien.

La Cour d’appel fédérale avait été directement saisie de ces questions. Elle a rejeté l’appel, sauf en ce qui a trait à une disposition du Règlement (sur la responsabilité en cas de perte temporaire des bagages) qui, selon elle, excède les pouvoirs de l’Office des Transports.

Insatisfaites de ce résultat, les compagnies aériennes ont demandé à la Cour suprême d’entendre l’affaire et de déclarer le règlement invalide.

Les parties pourront éventuellement plaider leurs arguments devant la Cour.