Québec poursuivi par un groupe antiavortement pour l’annulation de son rallye

L’organisation antiavortement dont l’événement a été annulé ce printemps par le gouvernement du Québec met ses menaces à exécution. Après avoir envoyé une mise en demeure en juin, le groupe Harvest Ministries International a déposé une poursuite en bonne et due forme mercredi.

Les parties visées : la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui avait pris la décision initiale d’interdire la tenue du « Rallye feu, foi et liberté » au Centre des congrès de Québec ; le procureur général du Québec et le Centre des congrès lui-même. Le promoteur exige d’eux plus de 200 000 $ en dommages-intérêts.

Dans sa demande introductive d’instance déposée mercredi en Cour supérieure du Québec, Harvest Ministries International, une organisation chrétienne britanno-colombienne, nie avoir organisé un événement antiavortement au Centre des congrès, bien qu’elle affirme avoir « défendu, dans le passé, ses convictions politiques “pro-vie” ». Elle reproche au gouvernement de François Legault son « assaut liberticide » envers les libertés d’expression, de religion et de réunion pacifique.

« La conduite abusive de la ministre [Proulx] et de la société [du Centre des congrès] en cette affaire témoigne de la malveillance et de la mauvaise foi de ceux-ci, et d’une intention de nuire à Harvest », peut-on lire dans les documents de poursuite déposés mercredi.

Harvest Ministries International demande à la cour de déclarer qu’en annulant ce rendez-vous religieux, la ministre et le Centre des congrès ont « attenté, sans fondement juridique et sans justification raisonnable » à ses droits prévus dans les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

« Principes fondamentaux »

Pour justifier sa décision de mettre la hache dans le rallye, ce printemps, Caroline Proulx avait martelé que la tenue d’événements antiavortement contrevenait aux « principes fondamentaux du Québec ». « Ce type d’événement n’aura pas lieu chez nous », avait-elle dit.

Le premier ministre François Legault en avait ajouté par la suite en indiquant que les groupes antiavortement ne devraient pas « pouvoir faire de grands spectacles dans des organismes publics ». « Il y a une question de jugement », avait-il lancé en mêlée de presse.

La décision est « conséquente », avait ajouté la ministre responsable de la Condition féminine, Martin Biron. « On est un gouvernement féministe, on est un gouvernement pro-choix », avait-elle affirmé. L’élue de la Coalition avenir Québec entend déposer un projet de loi cet automne pour « sacraliser » le droit à l’avortement au Québec.

Le Rallye feu, foi et liberté devait avoir lieu à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, à Québec. Dans sa requête en justice, le promoteur explique avoir « trouvé une salle pouvant accueillir un peu plus de 200 personnes pour un petit événement improvisé », mais avoir subi d’importants préjudices matériaux dans la foulée de l’annulation. Harvest Ministries International demande donc près de 138 000 $ en dommages-intérêts compensatoires au gouvernement et au Centre des congrès.

S’ajoute à cela une somme compensatoire de 25 000 $ pour « préjudice moral » et une autre de 50 000 $ en dommage punitifs.

Le cabinet de la ministre Proulx n’a pas voulu commenter mercredi, comme le dossier était judiciarisé. Le Centre des congrès n’a pas non plus répondu à nos questions.