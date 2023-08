Un homme de la Montérégie reconnu coupable d’agression sexuelle sur une mineure

Un homme dans la quarantaine demeurant en Montérégie a été reconnu coupable la semaine dernière d’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises une fillette de moins de 16 ans, des actes qualifiés de « répugnants » par la juge Louise Leduc, de la Cour du Québec.

Les actes reprochés à Sébastien Marois, qui demeure à Saint-Roch-de-Richelieu, en Montérégie, se seraient produits sur une période d’un an, entre le 2 septembre 2018 et le 2 septembre 2019. L’homme, aujourd’hui âgé de 46 ans, est père de six enfants issus de trois unions conjugales.

La victime aurait subi des agressions sexuelles à plusieurs reprises de la part de Sébastien Marois avant d’alerter sa mère de cette situation, selon son témoignage en cour. Dès qu’elle a été mise au fait de cette situation, la mère de la victime a alors alerté la police, qui a mené une enquête et procédé à des perquisitions. Deux chefs d’accusations ont ensuite été déposés contre le père de famille, pour avoir commis des contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans et une agression sexuelle.

Les démarches judiciaires se sont depuis étirées, plusieurs dates d’audience ayant été reportées dans les dernières années, une situation pour laquelle s’est excusée le 2 août la juge de la Cour du Québec Louise Leduc, au moment de rendre une décision dans ce dossier.

Elle a alors reconnu coupable Sébastien Marois d’avoir commis une agression sexuelle, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans, en vertu du Code criminel. « Ces actes sont répugnants », a alors déclaré la juge Louise Leduc. Une proche de la victime, qui a requis l’anonymat pour éviter d’identifier celle-ci, a d’ailleurs confié au Devoir que la jeune fille a vécu beaucoup de stress dans les dernières années en raison des agressions sexuelles qu’elle a vécues et du processus judiciaire dans lequel elle s’est retrouvée plongée à un jeune âge.

« Elle peut mettre ce stress derrière elle, mais ça reste que c’est un geste qui va l’impacter pendant plusieurs années de sa vie », a poursuivi cette proche de la victime en entrevue lundi.

Une sentence à venir

En cour, Sébastien Marois a rejeté les accusations portées contre lui. Or, le témoignage de la victime et la preuve recueillie par des enquêteurs et des experts ont permis à la juge Louise Leduc de trancher que l’homme est responsable « hors de tout doute raisonnable » des actes qui lui sont reprochés. « La preuve retenue ne montre aucune raison ou motivation sous-jacente ou un avantage qui aurait pu l’amener à mentir à l’enquêteur », a souligné la juge Louise Leduc au palais de justice de Sorel-Tracy. Elle a alors souligné la « franchise » de la victime de même que le courage et le respect dont elle a fait preuve tout au long de ce processus judiciaire.

« Son récit est truffé d’une cohérence frappante quant à la pathologie d’un acte sexuel masculin, ce qu’un enfant de cet âge ne devrait pas connaître », a poursuivi la magistrate, dans le cadre d’une audience dont Le Devoir a obtenu une copie de l’enregistrement audio.

Une décision concernant la sentence que connaîtra Sébastien Marois devrait être rendue le 28 septembre, à moins d’un report. On ignore pour l’instant si l’accusé portera cette cause en appel.