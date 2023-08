«Probabilité modérée» de présence de sépultures sur le site du Royal Victoria

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a identifié neuf zones présentant une « probabilité modérée » de présence de sépultures sur le site de l’ancien hôpital Royal Victoria, sur le flanc du mont Royal. Dans un courriel au Devoir, la SQI présente une mise à jour des travaux archéologiques entamés à l’ancien hôpital au printemps dernier.

Un groupe de citoyennes appelé les « Mères mohawks » a forcé la suspension d’un chantier immobilier de 850 millions mené par l’Université McGill, qui souhaite y construire notamment des installations de recherche. Un jugement de la Cour supérieure, entré en vigueur en avril dernier, encadre le processus de fouilles visant à retrouver de possibles sépultures non marquées d’enfants mohawks et d’orphelins de Duplessis.

La première étape des recherches a débuté en juin. Des chiens renifleurs ont identifié une zone d’intérêt, menant à des recherches manuelles par des archéologues. « Pour le moment, ces recherches n’ont donné lieu à aucune découverte de sépulture », indique la SQI.

La deuxième étape de vérification consiste à utiliser des ondes électromagnétiques pour étudier la composition et la structure du sol. Selon ce que Le Devoir a appris auprès de la SQI, ce travail a permis d’identifier neuf secteurs présentant une « probabilité modérée » de présence de sépultures.

« Ces zones seront manuellement vérifiées par les archéologues », précise la société d’État, qui affirme toutefois n’avoir identifié aucun lieu de « probabilité élevée » avec des « caractéristiques de type sépulture ».

La SQI ajoute que « si une découverte de restes humains venait à être faite, et suivant sa nature, le SPVM [Service de police de la Ville de Montréal], le coroner et le ministère de la Culture et des Communications établiraient les protocoles et prochaines étapes à respecter ».

L’organisme précise également qu’afin de protéger le site, « des mesures de sécurité ont été mises en place en accordant une importance particulière aux zones d’intérêt ». En mai dernier, Le Devoir rapportait beaucoup de mouvement sur le site, notamment d’animateurs qui diffusaient des « chasses aux fantômes » sur une chaîne YouTube.

Philippe Blouin, anthropologue et traducteur qui accompagne les Mères mohawks dans cette saga, a des réserves quant au message de la SQI. Il précise que les recherches, à l’heure actuelle, ne couvrent qu’une portion minimale du site. « Ça ne comprend pas [l’Institut] Allan Memorial, mais seulement le site qui est prioritaire pour le projet de construction », affirme-t-il.

M. Blouin soutien que « ce sont des fouilles qui sont incomplètes parce qu’il y a eu [une] agression verbale des Mères mohawks sur le site » qui a mené à une interruption du travail des chiens renifleurs. Dans un communiqué de presse émis le 27 juillet, les Mères mohawks affirmaient que « des aînés et des observateurs culturels autochtones ont été harcelés verbalement et sommés de quitter les lieux d’une recherche de sépultures anonymes sur le terrain de l’ancien hôpital Royal Victoria ».

Au moment où ces lignes étaient écrites, la SQI n’avait pas répondu aux questions du Devoir au sujet de cet incident.