Le chorégraphe Steve Bolton perd son procès en diffamation

Steve Bolton, un chorégraphe ayant fait l’objet d’une enquête journalistique sur des allégations de violence physique et psychologique publiée dans La Presse le 12 décembre 2017, a perdu mardi son procès en diffamation contre le quotidien et les autrices de l’article. Il réclamait plus de 265 000 $ en dommages moraux et exemplaires, ainsi qu’en compensation pour des pertes alléguées de contrats.

La juge Karen Kear-Jodoin, de la Cour supérieure, considère que Katia Gagnon et Stéphanie Vallet, cette dernière oeuvrant désormais au Devoir, ont travaillé dans « les règles de l’art » et a noté « l’intérêt public » du reportage.

Le jugement souligne par ailleurs le rôle « positif » des médias dans la dénonciation de cas de harcèlement alors que le mouvement #MoiAussi prenait son envol. « Il est opportun, une fois de plus, de rappeler que l’année 2017 a marqué le début du mouvement social et de campagne de sensibilisation contre l’abus d’intimidation et de harcèlement », indique la juge Kear-Jodoin. « Les femmes et les hommes se sont sentis libres de révéler ce qu’ils ou elles percevaient comme des abus. Cela a notamment promu un changement positif dans les milieux de travail. »

« Le tribunal a fait un travail exhaustif pour évaluer l’affaire et a rendu une décision qui montre toute l’importance de mener des enquêtes journalistiques rigoureuses qui respectent les règles de l’art », a réagi par courriel Éric-Pierre Champagne, journaliste à La Presse et vice-président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

M. Bolton était notamment connu du milieu artistique pour avoir travaillé dans les émissions Les dieux de la danse et La Voix, ainsi que dans les comédies musicales Mary Poppins et Footloose.

Un complot, selon M. Bolton

En décembre 2017, La Presse publiait un texte intitulé Pluie de dénonciations contre un chorégraphe vedette, qui rapportait qu’une vingtaine de danseurs avaient porté plainte à l’Union des artistes (UDA) contre Steve Bolton pour violence physique et psychologique. L’UDA avait ensuite fait enquête sur les allégations d’intimidation et de crises de colère du chorégraphe.

Lors du procès, les avocats de Steve Bolton ont plaidé un « parti pris » des journalistes en faveur des plaignants et plaignantes. Ils ont soutenu que Mmes Gagnon et Vallet avaient mené une enquête « bâclée et partiale » en ne contactant pas suffisamment de personnes ayant une opinion positive de M. Bolton, et en manquant de rigueur dans leur vérification des faits.

Le chorégraphe se plaignait également de l’utilisation des sous-titres biaisés dans l’article, qu’il considérait comme du sensationnalisme.

Steve Bolton estimait ainsi avoir perdu « de 80 % à 90 % de son travail » à la suite de la publication de l’article. Selon lui, les plaintes à son endroit constituaient un « complot » de concurrentes et d’anciennes amoureuses qui souhaitaient le faire mal paraître. Une affirmation qui n’est soutenue par aucune preuve, selon Me Geneviève Gagnon, l’avocate de La Presse.

44 personnes contactées

Lors du procès, Me Gagnon a appelé la juge à évaluer si les journalistes ont fait preuve de prudence et de diligence dans leur travail et à déterminer si des fautes ont été commises, sans s’attarder aux éléments de style comme le choix des sous-titres.

Elle a souligné que Katia Gagnon et Stéphanie Vallet ont contacté 44 personnes dans le cadre de leur enquête, soit plus du double que le nombre de plaignantes. « Une enquête bâclée ? Il aurait fallu parler à combien de personnes ? » avait-elle demandé lors d’une audience en janvier dernier.

Les deux journalistes ont donc nié les reproches à leur endroit, arguant n’avoir commis aucune faute et avoir traité la nouvelle de façon équitable. Elles ont soutenu que leur enquête était d’intérêt public, entre autres en raison de la position de pouvoir du chorégraphe, des plaintes faites auprès de l’UDA et de la présence de jeunes danseurs dans son entourage.

La défense a maintes fois assuré que le reportage des journalistes était fouillé, équilibré et nuancé. Au procès, Katia Gagnon, alors cheffe de l’équipe d’enquêtes de La Presse, a expliqué avoir appliqué les meilleures normes journalistiques. Ces normes impliquent le recours à plusieurs dénonciateurs, dont certains à visage découvert, l’évaluation de la crédibilité des sources et la corroboration des informations.