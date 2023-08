La chasse aux oeuvres d’art volées est ouverte

La subtilisation d’oeuvres d’art constitue un crime bien mystérieux, digne d’une aventure d’Arsène Lupin. Mais qui sont les voleurs d’art aujourd’hui ? Quelles créations volent-ils ? Second texte d’une série de trois, à dévorer comme un roman policier : la sollicitation du public pour retrouver des oeuvres volées.

Désormais, les touristes qui prennent en photo des peintures et des fragments de sculptures sont peut-être en train de faire autre chose que d’amasser des souvenirs de voyage : ils pourraient être en train de jouer au détective privé.

Internet a changé la donne. S’il rend possible la diffusion rapide des oeuvres d’art volées, alertant des millions d’yeux partout dans le monde, il a aussi permis la prolifération des transactions illégales sur les sites de vente en ligne. Les forces de l’ordre se sont dotées de divers moyens pour mettre la main au collet de ces malfaiteurs et, récemment, Internet est aussi devenu l’allié du FBI et d’Interpol, qui ont développé des applications pour téléphones intelligents permettant aux citoyens comme aux galeristes d’identifier les oeuvres volées partout où ils vont.

« Où se revendent les oeuvres d’art volées ? Vous n’avez qu’à aller voir sur eBay. » L’avocate torontoise spécialisée en crimes contre l’art Bonnie Czegledi souligne en entrevue que les criminels se servent de plus en plus de sites en ligne pour revendre leur butin illégal. Même les terroristes, a-t-elle lancé en entrevue avec Le Devoir. On trouve sur des sites de revente des tableaux tout comme des antiquités du Moyen-Orient, indique-t-elle.

C’est d’ailleurs sur un tel site Web qu’Interpol a tout récemment saisi 77 manuscrits anciens ayant été volés dans un monastère italien. Mais déjà en 2017, l’ONU se disait très préoccupée du fait que les terroristes et leurs partisans continuaient d’utiliser les technologies de l’information et des communications, et surtout Internet, pour faire le commerce illicite de biens culturels.

Pour contrer ces activités criminelles, plusieurs pays ont mis sur pied des escouades spécialisées au sein de leurs forces de police.

Par exemple, l’Italie a consacré une unité des carabinieri à l’art, le Commandement des carabiniers pour la protection du patrimoine culturel, et a créé la base de données Leonardo. Le Royaume-Uni a établi en 1969 la Metropolitan Police Art and Antiques Unit. Quant au FBI, son unité spéciale Art Crime Team est née en 2004, après le pillage du musée de Bagdad en Irak l’année précédente. La police fédérale américaine a aussi mis sur pied son outil clé, une banque de données appelée National Stolen Art File.

Le FBI a même créé en 2005 une liste, son top 10 des crimes visant des oeuvres d’art, afin d’éveiller l’intérêt du public — et de solliciter son aide. On y retrouve notamment le vol d’une peinture du maître impressionniste Renoir, dérobée en 2011 d’une maison privée de Houston, au Texas. Depuis la création de la liste, le FBI souligne que six oeuvres ont été récupérées, incluant un autoportrait de Rembrandt.

Des crimes constants

L’intérêt pour ces initiatives provenait aussi du fait que beaucoup d’oeuvres volées dans le monde se retrouvent aux États-Unis, qui est un marché important pour l’art, note Bonnie Magness-Gardiner, responsable du Programme Art Theft du FBI.

Pour faire partie de cette escouade spécialisée, les agents fédéraux doivent posséder une grande expérience sur le terrain, puis ils reçoivent une formation spéciale afin d’être familiers avec les artistes, le vocabulaire et le marché de l’art.

La force policière fédérale des États-Unis souligne ses succès, indiquant avoir récupéré 850 objets d’une valeur combinée de plus de 134 millions $US au fil des ans.

En entrevue avec Le Devoir, l’agent Jake Archer, membre principal de l’Unité des crimes sur l’art du FBI, signale que résoudre les vols d’oeuvres d’art comporte des défis particuliers : l’un d’eux est le fait que la plupart de ces objets sont « mobiles » et se dissimulent facilement.

Selon lui, l’arrivée du commerce en ligne a généré une hausse dans les crimes contre l’art sur Internet. Et la pandémie de COVID-19 a amené dans sa foulée une augmentation de la fraude, notamment celle sur le marché des peintures, ajoute-t-il. « Les crimes contre l’art sont constants. »

Dans sa quête d’oeuvres volées, la police bénéficie aussi de l’aide d’amateurs et de spécialistes. L’un d’eux est le chercheur grec et chasseur d’antiquités volées Christos Tsirogiannis, qui a passé plus de 10 ans à fouiller dans des catalogues d’encans et d’antiquités afin de retrouver des artefacts romains et grecs volés. Parmi ses prises, une amphore étrusque qui était à vendre dans une chic galerie de Manhattan en 2020. La pièce a depuis été rendue à l’Italie.

Les téléphones à la rescousse

Récemment, à la fois le FBI et Interpol ont créé des applications pour téléphones intelligents. « On a compris que tout le monde en a un », dit l’agent Archer. Et c’est plus facile à consulter que le catalogue de fiches du FBI, qui date de 1979 et qui était à l’époque écrit à la main, dit-il en riant.

« L’app est destinée au public, afin de mobiliser le public. »

Interpol possède une banque de données des oeuvres volées qui compte plus de 52 000 articles. La police internationale a ensuite lancé son application pour téléphone intelligent ID-Art en 2021.

Son objectif est d’aider à identifier des objets culturels volés, d’augmenter les chances de les retrouver et de réduire le trafic illicite. ID-Art peut être utilisée par les policiers, les agents des douanes, les collectionneurs privés, les marchands et tous ceux qui aiment l’art.

Interpol crédite d’ailleurs l’application pour le retour au bercail de plusieurs oeuvres, comme deux peintures de la Renaissance de 1540, volées dans une église espagnole en 1979. L’application utilise un logiciel doté d’une technologie de pointe pour la reconnaissance d’images. Même si les images en noir et blanc des pièces volées dataient de 1979 — elles étaient floues et peu précises —, le logiciel a réussi à effectuer une concordance avec les oeuvres retrouvées.

Si une telle application avait existé en 1996, la femme du président français Jacques Chirac ne se serait probablement pas procuré, pour offrir à son mari à l’occasion de son 64e anniversaire, une jolie statuette de terre cuite. Cette représentation primitive d’un bélier provenait d’un pillage archéologique au Mali.

L’application du FBI, qui se concentre sur les crimes qui ont un lien avec les États-Unis, est toute jeune : elle n’a vu le jour qu’en avril. Mais interrogé sur son efficacité, l’agent Archer répond que la force policière a déjà reçu des informations « très crédibles » qui ont « mené à des concordances avec notre banque de données. »

Le FBI fait un excellent travail pour résoudre ces crimes, tout comme le Département de la Sécurité nationale (Homeland Security), souligne Me Czegledi. Mais au Canada, « il n’y a rien » actuellement. Comme il n’y a pas d’unité spécialisée au sein des forces policières, cela rend le Québec et le Canada vulnérables aux crimes contre l’art et au recel, croit-elle.

Les États-Unis ont adopté des directives pour les crimes culturels qui établissent clairement que les oeuvres d’art ont une valeur inhérente qui va au-delà de leur valeur économique. Cela permet d’infliger des peines plus sévères aux contrevenants, explique l’avocate. Mais au Canada, le vol d’art est traité comme n’importe quel autre vol, sans sanctions particulières, dit-elle.

L’agent Jake Archer refuse de voir le vol d’oeuvres d’art comme un « crime sans victime ».

« Le musée est une victime. L’artiste est une victime, car son oeuvre n’est plus exposée, explique l’agent. Le public est une victime, car il n’a plus la chance d’étudier l’oeuvre, de l’apprécier et d’apprendre d’elle. Il y a des victimes partout, et nous, au FBI, c’est notamment ce qui nous motive dans notre mission. »

Vols célèbres d’oeuvres d’art Banksy, 2019 Une oeuvre de Banksy, créée en hommage aux victimes de l’attentat de 2015 au Bataclan, à Paris, a été réalisée sur une porte de cette salle de spectacle. L’oeuvre, qui représente une jeune fille triste, a été volée en janvier 2019, puis retrouvée en juin 2020 par la police dans une ferme des Abruzzes en Italie.

Scène de la nativité de Caravaggio, 1969 Une immense toile du maître italien Caravaggio a été volée en Sicile en 1969, dans une église de Palerme. Plus de 50 ans plus tard, le lieu où se trouve l’oeuvre peinte au début des années 1600 demeure un mystère.

Le musée Isabella Stewart Gardner de Boston, 1990 Le vol le plus onéreux de l’histoire américaine y a été perpétré. En 1990, 13 oeuvres d’une valeur combinée de 500 millions de dollars y ont été dérobées par deux hommes déguisés en policier. Des toiles de Vermeer, de Degas et de Rembrandt sont parmi les oeuvres volées. Le dossier d’enquête demeure ouvert.

La Mona Lisa, 1911 Un vitrier italien qui a participé à mettre sous verre de protection de nombreuses oeuvres au Musée du Louvre à Paris y a dérobé en 1911 l’énigmatique dame peinte par Leonardo da Vinci. La toile la plus célèbre au monde, La Joconde, a évidemment été retrouvée et a repris sa place dans la salle des États. L’homme a été arrêté et condamné.

Cahier de croquis de Picasso, 2009 Un cahier d’esquisses de Picasso, valant des millions de dollars, a été volé dans le musée parisien du même nom entièrement consacré à l’artiste. Les autorités croient que le carnet rouge contenant 32 dessins au crayon était conservé dans un cabinet qui n’était pas sous verrous.