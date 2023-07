Tony Accurso prendra la route du pénitencier

Débouté jeudi en Cour suprême après un ultime effort pour contester sa condamnation, l’entrepreneur déchu Tony Accurso devra prendre la route du pénitencier. Cette décision met fin à un long feuilleton judiciaire découlant d’un scandale de corruption à la ville de Laval.

« En matière de pourvoi devant la Cour suprême, l’étape de la permission est difficile à franchir. Il y a beaucoup de demandes et peu de permissions », a déclaré Me Marc Labelle au Devoir, quelques minutes après que le jugement soit tombé. « C’est certain que M. Accurso va respecter les conditions que la Cour d’appel lui avait données, donc il va se livrer [et] commencer à purger sa peine », a ajouté l’avocat de l’ancien homme d’affaires.

Tony Accurso a été reconnu coupable en 2018 de cinq chefs d’accusation pour sa collaboration à un système de corruption et de collusion à Laval de 1996 à 2010. Le stratagème impliquait le versement, par ses entreprises de construction, d’une ristourne de 2 % du prix des contrats octroyés par la Ville, au maire Gilles Vaillancourt ou à ses associés.

L’ancien homme d’affaires devra immédiatement se livrer aux autorités carcérales pour purger sa peine de quatre ans dans un pénitencier.

Tony Accurso a multiplié les procédures judiciaires depuis sa condamnation en 2018. Sa demande d’autorisation d’appel en Cour suprême constituait sa dernière chance d’éviter le pénitencier.

D’autres détails suivront.