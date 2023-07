Une sexagénaire retrouvée morte à Laval

Une sexagénaire a été retrouvée morte mardi dans un immeuble à logements du secteur Chomedey à Laval. Un suspect a été arrêté en fin de journée pour profanation de cadavre en lien avec l’affaire.

Vers 10 h 30, le Service de police de Laval (SPL) a reçu un appel pour une vérification d’état de santé. Une fois sur les lieux, sur le boulevard Samson à la hauteur de l’autoroute 13, les policiers ont découvert le corps inanimé d’une femme âgée de 63 ans. Sa mort a été constatée sur place et qualifiée de « suspecte » par les agents.

À ce stade, l’agente relationniste du SPL Stéphanie Beshara n’a pas été en mesure de confirmer au Devoir si le corps de la victime portait des traces de violence ou si elle avait été victime d’un meurtre.

Le périmètre a donc été bouclé, et l’enquête remise entre les mains de l’escouade des crimes contre la personne. Un poste de commandement a été déployé et les enquêteurs s’affairaient toujours à recueillir des éléments de preuve en début de soirée mardi, selon Mme Beshara.

Un homme de 55 ans a été arrêté pour profanation de cadavre en lien avec l’enquête. Le SPL n’a pas encore été en mesure de confirmer son lien avec la victime. Il comparaîtra au palais de justice de Laval mercredi matin.