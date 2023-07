Dernière chance d’éviter la prison pour Tony Accurso

L’entrepreneur déchu Tony Accurso connaîtra jeudi le résultat de sa demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, ce qui pourrait mettre fin à une saga judiciaire qui dure depuis plus d’une décennie. Si sa demande est rejetée, il prendra le chemin de la prison.

L’avocat de M. Accurso, Me Marc Labelle, reconnaît que son client est « très nerveux » à l’aube de la décision. « Du jour au lendemain, sa vie peut basculer », confie-t-il dans un bref entretien téléphonique avec Le Devoir, soulignant qu’il y a « beaucoup d’appelés et peu d’élus » qui réussissent à faire entendre leur cause à la Cour suprême. En cas de jugement défavorable, son client devra se livrer aux autorités dans les plus brefs délais.

Si l’appel est entendu, la plus haute instance judiciaire du pays devra alors trancher à savoir si des erreurs de droit ont été commises par la Cour d’appel du Québec.

La règle du « 2 % »

Les accusations contre l’ex-entrepreneur portent sur sa participation à un système de corruption et de collusion à Laval de 1996 à 2010. Le stratagème impliquait le versement, par des entrepreneurs, d’une ristourne de 2 % du prix des contrats de construction octroyés par la Ville au maire Gilles Vaillancourt ou à ses associés.

Dans son jugement sur la peine en juillet 2018, la Cour supérieure du Québec indiquait « qu’il est permis de prétendre qu’il s’agit d’un des pires, sinon le pire, exemple de corruption municipale qui s’est retrouvé devant un tribunal canadien ». La Cour estimait les pertes pour la Ville de Laval à des dizaines de millions de dollars.

M. Accurso soutenait qu’il n’a pas créé le système de ristourne, qu’il ne distribuait pas les contrats et que sa participation au stratagème était ponctuelle. Il avait plaidé non coupable à toutes les accusations.

Bien que la Cour supérieure reconnaisse qu’« il est vrai qu’il n’y a pas de preuve [que M. Accurso] a été impliqué dans la création du système de collusion », elle détermine toutefois « qu’il a été consulté et impliqué dans des moments clés des complots ». La Cour note également l’importance des entreprises de Tony Accurso, Constructions Louisbourg et Simard-Beaudry, dans le stratagème.

Un feuilleton qui s’éternise

Tony Accurso a eu droit à un premier procès en 2017, qui a été annulé en fin de parcours. Une membre du jury avait informé le juge qu’elle avait obtenu des informations de la part de son oncle durant le procès relativement à l’affaire, menant à une contamination de la preuve. M. Accurso avait par la suite soulevé plusieurs moyens d’appel relatifs au procès avorté et à l’enquête policière qui avait suivi.

À l’issue de son deuxième procès, en juin 2018, M. Accurso a été reconnu coupable des cinq chefs d’accusation qui pesaient contre lui, dont abus de confiance et corruption dans les affaires municipales. L’ancien homme d’affaires a été condamné à une sentence de quatre ans d’emprisonnement.

Il a ensuite fait appel du verdict et a déposé une requête en autorisation d’appel pour des erreurs de droit alléguées de la part du juge en première instance, ce qui justifierait, selon lui, la tenue d’un nouveau procès. Le camp Accurso estimait notamment que l’enquête policière en lien avec les événements ayant mené à l’avortement du premier procès a permis à la poursuite de réviser sa stratégie de manière inéquitable puisque la défense avait déjà révélé sa stratégie. Il a été remis en liberté en attente de ses appels.

À la fin mai 2022, la Cour d’appel rejetait les appels de M. Accurso sur son verdict de culpabilité et sur sa peine et lui ordonnait de se livrer aux autorités carcérales.

Quelques jours plus tard, M. Accurso a déposé un avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême. Il contestait la décision de la Cour d’appel de rejeter son appel à l’encontre des verdicts de culpabilité et a obtenu une remise en liberté en attendant la décision de la Cour suprême.

Il s’agit de la dernière chance de Tony Accurso pour éviter la prison. Si la Cour suprême n’autorise pas l’appel de M. Accurso dans son jugement de jeudi, ce dernier aura épuisé ses recours et devra subir sa peine d’emprisonnement.

Chronologie d’une longue saga judiciaire 9 mai 2013 : Arrestation de Tony Accurso, du maire de Laval Gilles Vaillancourt et de 35 autres personnes par l’Unité permanente anticorruption. 17 novembre 2017 : Le premier procès de M. Accurso avorte après qu’un membre du jury a possiblement été « contaminé ». 18 mai au 25 juin 2018 : Second procès de Tony Accurso, à l’issue duquel la Cour supérieure du Québec le déclare coupable des cinq chefs d’accusation portés contre lui. Le 5 juillet 2018, il écope de quatre ans d’emprisonnement, mais porte le jugement en appel. 12 juillet 2018 : Requête pour mise en liberté accordée par un juge de la Cour d’appel en attente du verdict de l’appel. 26 mai 2022 : La Cour d’appel rejette les appels de M. Accurso et lui ordonne de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 1er juin 2022. 31 mai 2022 : Tony Accurso dépose un avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême et une demande de mise en liberté. 7 juin 2022 : La Cour d’appel ordonne la mise en liberté moyennant certaines conditions, dont le versement de dépôts et l’interdiction de quitter le Québec. 27 juillet 2023 : Jugement de la Cour suprême du Canada sur la demande d’autorisation d’appel.