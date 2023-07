Un 15ᵉ homicide a été commis à Montréal cette année

Un homme poignardé au haut du corps a été retrouvé mort lundi soir dans l’arrondissement montréalais du Plateau-Mont-Royal. Il s’agirait du 15e homicide sur le territoire de la métropole depuis le début de l’année.

Un appel a été logé au 911 à 22 h 45 lundi après qu’un passant eut entendu l’homme gémir dans le Champ des Possibles, un parc situé entre les avenues de Gaspé et Henri-Julien, dans le secteur du Mile End, a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sabrina Gauthier.

À leur arrivée sur les lieux, les agents du SPVM ont constaté le décès d’un homme de 42 ans atteint au haut du corps par une arme tranchante. Une tente abritant ses effets personnels a été retrouvée à proximité.

Dès la levée du jour, les enquêteurs de l’unité des crimes majeurs du SPVM ont ceinturé les lieux et procédé à l’analyse de la scène. Les autorités sont à la recherche d’un suspect qui pourrait faire face à des accusations de meurtre, a précisé l’agente Gauthier. « Présentement, nous essayons de voir si des caméras ont pu filmer un possible suspect ou la victime ou si des témoins ont aperçu la scène. »

Ce parc n’est pas d’un endroit particulièrement fréquenté par les forces de l’ordre, a par ailleurs noté la porte-parole policière.

Joint par Le Devoir, le cabinet de la mairesse Valérie Plante a affirmé « suivre attentivement les développements de l’enquête » et assure que « tout est mis en place pour conserver l’habituelle quiétude du quartier et pour maintenir la sécurité des résidentes et des résidents ».