Violence conjugale et télétravail: l'employeur doit agir

Même lorsqu’une personne est en télétravail, un employeur a toujours l’obligation légale d’assurer la santé et la sécurité de cette personne, une obligation qui s’étend maintenant à la violence conjugale ou sexuelle ou au harcèlement.

L’avènement du télétravail massif durant la pandémie a en effet obligé Québec à adapter la Loi sur la santé et la sécurité du travail en 2021 pour y inclure, à l’article 5.1, le fait que ses dispositions « s’appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur ».

Ainsi, le législateur se voyait dans l’obligation d’aller au bout de sa logique avec l’ajout de l’article 51.16 en vertu duquel l’employeur doit « prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, [y compris] la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel ».

« Il y a peu de jurisprudence et on a beaucoup de questions des employeurs », indique Me Marie-Hélène Jolicoeur, spécialiste en droit du travail et associée au cabinet Lavery. Il s’agit d’une situation délicate et complexe, qui soulève une multiplicité d’autres questions, mais la loi est claire : « L’employeur a une obligation de moyens. Il doit prendre des moyens pour prévenir des risques à la santé et la sécurité du travailleur, donc sa responsabilité principale, c’est d’agir en prévention », affirme-t-elle.

Les moyens de prévention ne diffèrent pas tellement de ce qui devrait déjà exister en entreprise, à commencer par la base, c’est-à-dire l’adoption d’une politique qui comprend un processus de dénonciation. L’employeur doit s’assurer que la politique est diffusée, accessible et accompagnée de mesures de sensibilisation, de formation des employés et des ressources humaines.

« Quand une situation est portée à sa connaissance, il faut agir pour faire cesser le harcèlement. On doit prendre les moyens pour le faire cesser si une conduite est portée à notre connaissance et on doit agir si on sait, si on est au courant ou on devrait savoir que la personne est victime par exemple de violence conjugale ou familiale en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. »

À l’extrémité du spectre, il y a l’évidence. « S’il y a une situation d’urgence et que l’employeur est au courant, c’est évidemment l’appel aux policiers. »

Dans des situations plus subtiles, où il y a des soupçons, des problèmes de rendement ou que la personne se confie, il faut explorer les mesures de soutien, par exemple « de voir si l’employeur peut permettre à une personne qui est victime de violence conjugale de revenir au travail, s’il peut prendre des mesures d’accommodement ou la diriger vers des bonnes ressources ».

« Il y a des partenariats qui sont possibles avec des maisons d’hébergement, où il y a une ligne d’urgence, où il y a des intervenants qui peuvent se présenter, où il peut y avoir des rencontres », énumère Me Jolicoeur.

Recours contre l’employeur ?

Mais jusqu’où va cette responsabilité ? Une victime de violence conjugale en télétravail peut-elle poursuivre son employeur pour avoir omis d’intervenir ? « On est vraiment en train de construire le droit à cet égard, souligne d’abord l’avocate. Mais c’est certain que si jamais l’employeur savait, s’il devait agir, il pourrait y avoir un recours en harcèlement psychologique, par exemple, qui peut comprendre le harcèlement sexuel à certains égards. Il pourrait y avoir des dommages moraux qui soient accordés, des remboursements de frais pour des consultations psychologiques. »

« Il pourrait y avoir aussi une réclamation pour accident de travail. J’étais au travail, j’ai été victime de harcèlement, ça peut être quelqu’un à la maison, un tiers. En milieu de travail, ça peut être un fournisseur, ça peut être un tiers », poursuit-elle.

D’ailleurs, l’arsenal s’étend au-delà de Loi sur la santé et la sécurité du travail. « Ça se pourrait qu’il y ait une réclamation pour lésion psychologique en milieu de travail. Ça peut être un recours en vertu de la Loi sur les normes du travail, une plainte pour harcèlement psychologique qui peut comprendre le harcèlement sexuel, mais ça peut être aussi une réclamation pour accident de travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. »

La responsabilité de l’employeur ne se limite pas au lieu de travail, et ce, depuis bien avant la pandémie d’ailleurs, puisque celle-ci peut être mise en cause pour des événements survenus lors de partys de Noël ou d’événements professionnels, par exemple. Cette même logique s’applique si une personne est victime de harcèlement par texto de collègues en dehors des heures de bureau.

« On ne peut pas simplement dire : “c’est sa vie privée”. On ne peut plus dire ça. C’est un message de responsabilité sociale que nous envoie le législateur », conclut-elle.

Il faudra voir, en effet, comment pencheront les tribunaux qui, déjà, ont pris un virage visant à protéger les victimes de violence conjugale et sexuelle en matière criminelle. En droit du travail cependant, le champ n’a pas encore été défriché