Deux Autochtones condamnés pour meurtre il y a 50 ans au Manitoba ont été acquittés

Un juge a acquitté mardi deux Autochtones qui avaient été reconnus coupables il y a cinquante ans du meurtre d’un employé de restaurant à Winnipeg.

Lorsque le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, Glenn Joyal, a annoncé à Brian Anderson et Allan Woodhouse qu’ils étaient innocents et qu’ils devaient être acquittés, le public de la salle d’audience a éclaté de joie.

La procureure Michelle Jules avait indiqué plus tôt au tribunal que le Service des poursuites criminelles du Manitoba reconnaissait que MM. Anderson et Woodhouse avaient été victimes d’une erreur judiciaire dans cette affaire.

Elle a aussi déclaré au juge Joyal que « le racisme systémique a eu un impact sur l’enquête et les poursuites », et que le système judiciaire ne leur avait pas accordé un procès juste et équitable.

Ça n’aurait jamais dû arriver

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, avait ordonné en juin la tenue d’un nouveau procès pour les deux hommes, citant de « nouvelles preuves », non précisées.

Brian Anderson et Allan Woodhouse avaient été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Ting Fong Chan, un employé de restaurant poignardé en 1973.

Les deux hommes avaient fait appel peu de temps après leur condamnation, mais ils ont toujours été déboutés. M. Anderson a été libéré sur parole en 1987 et M. Woodhouse en 1990.

C’est inimaginable d’être accusé de quelque chose que vous n’avez pas fait

Mardi, devant le juge en chef Joyal, ils ont à nouveau clamé leur innocence et relaté les répercussions de cette erreur judiciaire sur leur vie et celles de leurs proches.

Brian Anderson, aujourd’hui âgé de 68 ans, a déclaré que cette condamnation avait eu un impact énorme sur sa famille. « Ça n’aurait jamais dû arriver », a-t-il dit au juge.

Allan Woodhouse, 67 ans, a souligné qu’il a passé 23 ans en prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis. « C’est inimaginable d’être accusé de quelque chose que vous n’avez pas fait, a-t-il raconté au tribunal. J’ai rompu les liens avec ma famille parce que je ne voulais pas qu’ils me voient pendant que j’étais en prison. »

Erreur judiciaire

Le 22 juin, le ministre Lametti écrivait dans un communiqué avoir des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’était « probablement produite » dans cette affaire.

Le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, Kelvin Goertzen, a lui aussi indiqué mardi qu’il croyait qu’une erreur judiciaire avait eu lieu. Il a présenté ses excuses aux deux hommes et à leurs familles, tout en admettant que « rien de ce qui pourrait être dit ne ramènera les années de liberté perdues ou le temps passé loin » de leurs proches.

Le ministre Goertzen a ajouté que cette erreur judiciaire a également eu des répercussions pour la famille de la victime, qui réclame justice depuis cinquante ans.

Le vice-chef du Congrès des peuples autochtones, Kim Beaudin, estime que le racisme systémique a effectivement joué un rôle déterminant dans ces erreurs judiciaires. « Les gouvernements provincial et fédéral devraient prêter attention à ces cas pour constater les résultats du racisme, des préjugés et de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons », a-t-il déclaré.

La condamnation des deux hommes reposait en grande partie sur des aveux signés de Brian Anderson à la police. Toutefois, des avocats ont déjà souligné que M. Anderson ne savait pas ce qu’il signait, l’anglais n’étant pas sa langue maternelle.

Dans un balado américain l’année dernière, Brian Anderson a expliqué qu’il croyait que le document qu’il signait était en fait un reçu pour ses objets personnels remis lors de son arrestation.