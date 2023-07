Montréal versera 4,3 millions pour des détentions abusives

La Ville de Montréal versera 4,3 millions de dollars dans le cadre d’un règlement hors cours intervenu pour régler une action collective touchant des personnes détenues pendant plus de 24 heures sans être en mesure de comparaître.

La demande d’action collective avait été déposée en 2018 par Benoît Atchom Makoma, un Gatinois arrêté par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) le 23 juin 2015, veille de la Fête nationale. Comme aucun tribunal ne siégeait les jours fériés. M. Atchom Makoma avait été emprisonné pendant 38 heures avant de pouvoir comparaître au palais de justice.

Or, le Code criminel prévoit qu’un agent de la paix qui arrête une personne doit la conduire devant un juge de la paix dans les 24 heures ou « le plus tôt possible » si un juge n’est pas disponible. La Charte des droits et libertés de la personne prévoit par ailleurs qu’une personne détenue doit comparaître promptement ou être relâchée.

En 2019, la Cour supérieure avait autorisé le recours collectif pour toute personne détenue au Québec pendant plus de 24 heures après le 19 juin 2015. Dans sa demande, Benoît Atchom Makoma réclamait 7000 $ par personne lésée pour un total pouvant atteindre 77 millions.

Dénombrer les personnes détenues

Pour remédier au problème, la Cour municipale de Montréal a mis en place un système de comparution les dimanches et les jours fériés à compter du 20 mars 2020.

La Ville de Québec, qui était aussi visée par l’action collective, a pour sa part donné son aval à un règlement partiel de 412 750 $ en décembre 2021.

Pour Montréal, le demandeur estimait à 4131 le nombre de personnes détenues au-delà de 24 heures sans comparution, pour un montant réclamé de 28 millions de dollars.

La Ville de Montréal, désireuse de régler à l’amiable, a dû faire appel à la firme Ernst&Young pour déterminer le nombre de personnes touchées. Celle-ci en a dénombré 1153 pour la période allant du 15 décembre 2017 au 20 mars 2020.

Les parties se sont finalement entendues pour un montant de 4,3 millions, soit une somme de 3730 dollars par personne. L’accord prévoit aussi que la Ville versera 130 000 dollars pour les frais de publication du règlement. « Considérant les risques importants de condamnation, il est à l’avantage de la Ville d’accepter ce règlement hors cour », indique le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal dans un document soumis au comité exécutif. Le dossier, discuté à huis clos mercredi, a été approuvé par les élus. Le projet d’entente devra toutefois être approuvé par le tribunal.

Si des sommes ne sont pas réclamées, une partie de celles-ci seront versées à un organisme oeuvrant dans la défense des personnes incarcérées et le reste à un Fonds d’aide aux actions collectives, précise-t-on.