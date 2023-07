Des travaux communautaires pour deux Farfadaas qui ont bloqué le pont-tunnel

Deux des trois Farfadaas reconnus coupables d’avoir bloqué pendant quelques minutes le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en mars 2021 s’en tirent sans peine de prison. Le tribunal leur a plutôt imposé 120 heures de travaux communautaires chacun, et une probation d’un an.

Il s’agit d’une peine « clémente », a déclaré le juge Jean-Jacques Gagné, de la Cour du Québec, en rendant sa décision mercredi au palais de justice de Montréal.

Steeve Charland et Karol Tardif avaient été trouvés coupables de méfait et de complot en mars dernier.

Le 13 mars 2021, ces membres du groupe Farfadaas avaient participé à une importante manifestation à Mont­réal afin de dénoncer les mesures sanitaires imposées pour contrer la propagation de la COVID-19. Au procès, ils ont témoigné avoir été témoins de brutalité policière ce jour-là. Ils disent avoir ensuite décidé spontanément de bloquer le tunnel qui relie Montréal à la Rive-Sud pour faire un « coup d’éclat » et dénoncer les forces de l’ordre en exerçant leur liberté d’expression.

Sauf que dans sa décision sur leur culpabilité, le juge Gagné a tranché que les gestes de M. Charland et de Mme Tardif, soit bloquer la circulation, avaient pour but premier de perturber et de provoquer. La communication du message était « secondaire », écrit-il dans sa décision. « La visibilité n’était pas importante pour eux, sinon ils n’auraient pas choisi une artère souterraine. »

Suggestion de la Couronne

La peine rendue avait été suggérée par le procureur de la Couronne, Me Martin Bourgeois. Le juge Gagné s’est rallié à cette recommandation bien qu’il n’y fût pas tenu. Les deux délinquants avaient demandé une absolution, pour éviter d’avoir un casier judiciaire.

Le magistrat a refusé. Ils n’ont « pas le profil » des candidats qui peuvent obtenir une absolution, a-t-il tranché. Il faudrait qu’ils aient démontré qu’ils subiraient des conséquences négatives particulières, ce qui n’est pas le cas ici, « sauf les embarras potentiels communs à tous ceux qui ont un casier judiciaire », estime le magistrat.

Lors du procès, une femme avait témoigné avoir eu peur, car elle ne savait pas ce qui se passait, ni ce que les gens qui avaient immobilisé leurs véhicules allaient faire. Les automobilistes ont été captifs du tunnel, avait dénoncé Me Bourgeois, ne pouvant s’en extirper. Les véhicules d’urgence n’auraient pu circuler dans cette artère névralgique, a-t-il ajouté. Des vidéos déposées au procès montrent qu’un homme est sorti de sa voiture avec un marteau et a frappé un véhicule, ajoutant à la confusion.

Selon le juge Gagné, la peine doit être « juste et proportionnelle » et refléter les conséquences des gestes sur les citoyens pris au piège dans le pont-tunnel ce jour-là. Il y a de nombreuses façons de manifester et de se positionner « contre la pensée unique » mais bloquer la circulation dans un tunnel n’en est pas une, a-t-il ajouté mercredi dans sa salle de cour.

Si Mme Tardif et M. Charland commettent une autre infraction durant la période de probation, une peine plus sévère pourrait leur être imposée.

La troisième personne qui a été reconnue coupable de méfait et de complot pour avoir bloqué le pont-tunnel, le leader du mouvement anti-mesures sanitaires, Mario Roy, n’a pas encore reçu sa peine. Il a demandé de pouvoir déposer une expertise du controversé Dr Mailloux avant que le juge ne rende sa décision. La Couronne a déjà signalé son intention de réclamer une peine de prison pour M. Roy.

D’autres personnes avaient été accusées pour le blocage : deux ont plaidé coupable, un est décédé avant le procès et le septième a été acquitté.