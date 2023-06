Jolin-Barrette réactive un groupe de réflexion pour s’attaquer aux délais judiciaires

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, réactive un groupe de réflexion afin de trouver des solutions aux délais en matière criminelle qui minent le système judiciaire.

L’objectif : réduire le temps avant que les procès criminels ne soient entendus par un juge afin d’éviter que les accusés puissent demander un arrêt des procédures intentées contre eux car ils n’ont pas été entendus dans un délai raisonnable — et aussi pour éviter que les victimes soient prises dans un processus interminable.

La Table Justice-Québec est ainsi relancée pour s’attaquer à la tâche, signale le ministre. Elle avait été activée ces dernières années pour trouver des moyens de faire fonctionner la justice malgré la pandémie de COVID-19 qui sévissait.

Cette table va réunir les principaux acteurs de la justice : on y retrouve notamment les ministères de la Justice et de la Sécurité publique, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), les cours du Québec, le Barreau, le Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVACS) et les associations des avocats de la défense.

Leur mission sera de recenser les bonnes pratiques qui fonctionnent dans certains palais de justice, mettre en place des mesures et trouver comment maintenir les bénéfices découlant de celles qui ont été implantées.

Le ministre souhaite profiter de l’été pour tenir une première rencontre afin de lancer le processus.

La question de délais judiciaires concerne tout le monde, estime le ministre Jolin-Barrette.

« Nous pouvons et nous devons bénéficier de l’expertise de chacun afin de développer les meilleures pratiques et de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour réduire les délais de façon pérenne. Les personnes victimes souhaitent pouvoir tourner la page rapidement et c’est aussi ce que nous voulons pour elles. C’est en travaillant ensemble et en mettant en commun nos efforts que nous pourrons offrir à la population québécoise un système de justice qui fonctionne efficacement, qui est accessible et surtout qui est humain », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Trouver des solutions aux délais en matière criminelle était aussi un engagement contracté par le ministère de la Justice dans l’entente conclue avec la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui mettait terme à leur bras de fer sur la charge de travail des juges.

Le ministre s’était aussi engagé à créer 14 nouveaux postes de juges à la Cour du Québec, plus de bras et d’oreilles judiciaires pour entendre les causes devraient aussi aider à raccourcir le temps avant que les procès ne se tiennent. Le processus de sélection de ces magistrats sera lancé sous peu, assure-t-on au cabinet du ministre.