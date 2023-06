Une demande d'injonction sera bientôt déposée pour freiner les expropriations à Lac-Mégantic

Des avocats de Lac-Mégantic et des municipalités avoisinantes se tournent vers un tribunal afin de « suspendre » puis d’« annuler » les expropriations de 43 propriétés. Une demande d’injonction sera déposée d’ici la fin du mois pour empêcher que ces terrains soient saisis pour la construction du chemin de fer qui doit sortir la voie ferrée du centre-ville de Lac-Mégantic.

« Le feu a été attisé dans les derniers jours », a lancé un des avocats des propriétaires touchés par les expropriations, Me Frédéric Paré, en conférence de presse mardi après-midi. « […] La décision est prématurée. Il n’y a toujours pas de décision de l’Office des transports du Canada. »

Les citoyens expropriés ont été avertis le 14 juin qu’Ottawa « prendra matériellement possession des parcelles de terrain nécessaires au projet le 1er août ».

« On met de côté les lois », a fait valoir Me Paré. « La loi dit 90 jours [pour pouvoir contester une expropriation], mais le gouvernement dit que les 90 jours ne sont pas applicables dans ce cas-là. Pourquoi ? On n’a pas la réponse. […] On ne comprend pas cette hâte d’agir. »

L’injonction sera déposée « d’ici début juillet » devant la Cour fédérale.

Les conseils de ville de Frontenac et de Nantes se sont déjà prononcés contre le projet.

La facture totale s’élève au minimum à 300 millions de dollars. Ottawa s’est engagé à financer 60 % des coûts de construction et Québec, 40 %. Le Canadien Pacifique deviendra par la suite propriétaire de cette voie de contournement.